UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: кількість постраждалих зросла

Фото: кількість постраждалих внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку в Полтаві зросла (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Полтаві у неділю, 6 серпня, постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

У МВС зазначили, що станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

"У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів", - повідомили у відомстві.

Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, попередньо, через витік газу. Раніше повідомляли про двох постраждалих.

За інформацією речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв'язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваВибух