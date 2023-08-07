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Взрыв в многоквартирном доме в Полтаве: количество пострадавших возросло

Фото: количество пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в Полтаве возросло (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

В результате взрыва в многоквартирном доме в Полтаве в воскресенье, 6 августа, пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами разной степени и травмами медики госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва повреждены несколько квартир жилого дома.

В МВД отметили, что по состоянию на 02.20 7 августа работы по ликвидации последствий взрыва завершены.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что между двумя квартирами на третьем этаже взорвался туристический газовый баллон объемом около 8 литров", - сообщили в ведомстве.

Взрыв в многоквартирном доме в Полтаве

Вечером 6 августа в Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме, предварительно из-за утечки газа. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По информации пресс-секретаря ГУ ГСЧС Полтавской области Виталия Шкаревского, инцидент произошел в микрорайоне Институт связи. Взрывом было разрушено перекрытие между двумя этажами.

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