Вибух авто у Дніпрі: поранений посадовець помер у лікарні
Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько помер у лікарні 4 квітня. Він був поранений внаслідок вибуху автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку партії "Пропозиція", до якої належав Юрій Федько.
"Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Юрій Федько помер в лікарні", - йдеться у повідомленні.
Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.
"Наразі здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття", - повідомляє поліція.
Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.
Фото: поліція розглядає три версії підриву авто посадовця у Дніпрі (t.me/UA_National_Police)
Нагадаємо, сьогодні зранку у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту поранення отримали місцевий посадовець та його дружина. Як повідомили джерела РБК-Україна, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько.
На місці події працювали перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ і прокуратури.
Довідка. Юрій Федько - депутат Самарської районної у місті Дніпрі ради VII скликання та член політичної партії "Пропозиція". Займав пост голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.
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