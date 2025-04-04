Взрыв авто в Днепре: раненый чиновник умер в больнице
Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько умер в больнице 4 апреля. Он был ранен в результате взрыва автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу партии "Пропозиция", к которой принадлежал Юрий Федько.
"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиции" Юрий Федько умер в больнице", - говорится в сообщении.
Полиция квалифицировала событие как теракт, возбуждено уголовное производство.
"В настоящее время осуществлен осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства и проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и его раскрытию", - сообщает полиция.
Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.
Фото: полиция рассматривает три версии подрыва авто чиновника в Днепре (t.me/UA_National_Police)
Напомним, сегодня утром в Днепре взорвался автомобиль. В результате инцидента ранения получили местный чиновник и его жена. Как сообщили источники РБК-Украина, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.
На месте происшествия работали первый заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.
Справка. Юрий Федько - депутат Самарского районного в городе Днепре совета VII созыва и член политической партии "Пропозиция". Занимал пост главы Левобережной администрации Днепровского городского совета.
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