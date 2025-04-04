ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Взрыв авто в Днепре: раненый чиновник умер в больнице

Днепр, Пятница 04 апреля 2025 13:31
UA EN RU
Взрыв авто в Днепре: раненый чиновник умер в больнице Фото: Юрий Федько (facebook.com/proposicia)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько умер в больнице 4 апреля. Он был ранен в результате взрыва автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу партии "Пропозиция", к которой принадлежал Юрий Федько.

"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиции" Юрий Федько умер в больнице", - говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала событие как теракт, возбуждено уголовное производство.

"В настоящее время осуществлен осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства и проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и его раскрытию", - сообщает полиция.

Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.

Фото: полиция рассматривает три версии подрыва авто чиновника в Днепре (t.me/UA_National_Police)

Напомним, сегодня утром в Днепре взорвался автомобиль. В результате инцидента ранения получили местный чиновник и его жена. Как сообщили источники РБК-Украина, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

На месте происшествия работали первый заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

Справка. Юрий Федько - депутат Самарского районного в городе Днепре совета VII созыва и член политической партии "Пропозиция". Занимал пост главы Левобережной администрации Днепровского городского совета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Национальная полиция Взрыв
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США