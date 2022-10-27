Вибух авто біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі: з'явилися подробиці

Автомобіль, що вибухнув, в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького в захопленому Мелітополі стояв на цьому меті до НП вже півмісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Місцеві жителі стверджують, що ВАЗ, який вибухнув, знаходився на цьому місці близько 2 тижнів. Але того ранку повз їхав синій Volkswagen Caddy і ВАЗ раптово здетонував. У іномарки відірвало двері", - йдеться в повідомленні. Як додають автори, водій також постраждав. "Офіційно - травми легкого ступеня тяжкості - контузія. Переляк тепер "виливають" любителю "руського миру", колишньому міліціонеру", - додають у Telegram-каналі.