Взрыв авто возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого в Мелитополе: появились подробности
Взорвавшийся автомобиль в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого в захваченном Мелитополе стоял на этом мете до ЧП уже полмесяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Местные жители утверждают, что взорвавшийся ВАЗ находился на этом месте порядка 2 недель. Но в то утро мимо ехал синий Volkswagen Caddy и ВАЗ внезапно сдетонировал. У иномарки оторвало дверь", - говорится в сообщении.
Как добавляют авторы, водитель также пострадал.
"Официально - травмы легкой степени тяжести - контузия. Испуг теперь "выливают" любителю "русского мира", бывшему милиционеру", - добавляют в Telegram-канале.
Как сообщалось, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ЧП с подрывом авто связано с тем, что россияне начали сражаться за власть в городе.
Напомним, во вторник утром, 25 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.