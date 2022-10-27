Взрыв авто возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого в Мелитополе: появились подробности

Взорвавшийся автомобиль в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого в захваченном Мелитополе стоял на этом мете до ЧП уже полмесяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Местные жители утверждают, что взорвавшийся ВАЗ находился на этом месте порядка 2 недель. Но в то утро мимо ехал синий Volkswagen Caddy и ВАЗ внезапно сдетонировал. У иномарки оторвало дверь", - говорится в сообщении. Как добавляют авторы, водитель также пострадал. "Официально - травмы легкой степени тяжести - контузия. Испуг теперь "выливают" любителю "русского мира", бывшему милиционеру", - добавляют в Telegram-канале.