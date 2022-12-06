Вибух на авіабазі у Курську було видно з космосу: супутникові знімки

Журналісти опублікували свіжі фото з супутника, на яких показані наслідки вибуху на авіабазі у Курську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал програми "Схеми" в Telegram .

Авіабаза є одним з місць з якого російська військова авіація атакує Україну та українців.

Сьогодні, 6 грудня, в Курську в районі аеродрому стався вибух із подальшою пожежею. Палаючий нафтонакопичувач намагались загасити пожежні служби.

Нагадаємо, вчора російські аеродроми за сотні кілометрів від України зазнали ударів невідомими безпілотниками.

Крім того, у мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.

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