Вибух на авіабазі у Курську було видно з космосу: супутникові знімки

Журналісти опублікували свіжі фото з супутника, на яких показані наслідки вибуху на авіабазі у Курську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал програми "Схеми" в Telegram.
Сьогодні, 6 грудня, в Курську в районі аеродрому стався вибух із подальшою пожежею. Палаючий нафтонакопичувач намагались загасити пожежні служби.
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що інцидент нібито стався внаслідок атаки безпілотника.
Авіабаза є одним з місць з якого російська військова авіація атакує Україну та українців.
Маштабну пожежу зафіксували супутники сервісу Planet Labs:
Нагадаємо, вчора російські аеродроми за сотні кілометрів від України зазнали ударів невідомими безпілотниками.
Крім того, у мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.
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