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Вибух на авіабазі у Курську було видно з космосу: супутникові знімки

Фото: наслідки вибуху на авіабазі у Курську (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Журналісти опублікували свіжі фото з супутника, на яких показані наслідки вибуху на авіабазі у Курську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал програми "Схеми" в Telegram.

Сьогодні, 6 грудня, в Курську в районі аеродрому стався вибух із подальшою пожежею. Палаючий нафтонакопичувач намагались загасити пожежні служби.

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що інцидент нібито стався внаслідок атаки безпілотника.

Авіабаза є одним з місць з якого російська військова авіація атакує Україну та українців.

Маштабну пожежу зафіксували супутники сервісу Planet Labs:

Нагадаємо, вчора російські аеродроми за сотні кілометрів від України зазнали ударів невідомими безпілотниками.

Крім того, у мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.

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Російська ФедераціяВибухКурская областьВійна Росії проти України