UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Вибух акумулятора пробив стіну між квартирами у Львові й заблокував людей

16:48 15.08.2026 Сб
1 хв
Стіна заблокувала двох дорослих і дітей
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Львові сталася пожежа через вибух акумуляторної батареї. (t.me/dsns_telegram)

Вибух акумуляторно батареї спричинив пожежу і руйнацію стіни між квартирами, рятувальники врятували шістьох мешканців.

Уночі в квартирі багатоповерхівки у Львові вибухнула акумуляторна батарея. Коли рятувальники прибули на місце, з вікон квартири виривався густий чорний дим.

Через сильне задимлення чоловік у помешканні не міг вибратися самостійно - до нього дісталися по висувній драбині й евакуювали.

Фото: У Львові сталася пожежа через вибух акумуляторної батареї. (t.me/dsns_telegram)

Вибух зруйнував суміжну стіну між квартирами, через що в сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей.

Рятувальники потрапили всередину по драбині й вивели людей назовні. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали разом із поліцейськими.

Загалом урятували шістьох людей, серед них двоє дітей. Пожежу ліквідували. Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.

Раніше РБК-Україна розповідало, які батарейки можна заряджати, а які - категорично ні. Одноразові батарейки не розраховані на зворотний хімічний процес, тому під час заряджання вони сильно нагріваються, можуть витекти або навіть вибухнути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛьвівДСНСВибух