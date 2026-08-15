Взрыв аккумулятора пробил стену между квартирами во Львове и заблокировал людей

Ночью в квартире многоэтажки во Львове взорвалась аккумуляторная батарея. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры вырывался густой черный дым.

Из-за сильного задымления мужчина в доме не мог выбраться самостоятельно - до него добрались по выдвижной лестнице и эвакуировали.

Фото: Во Львове произошел пожар из-за взрыва аккумуляторной батареи. (t.me/dsns_telegram)

Взрыв разрушил смежную стену между квартирами, из-за чего в соседнем доме оказались заблокированы двое взрослых и двое детей.

Спасатели попали внутрь по лестнице и вывели людей наружу. Еще одну женщину из-за сильного задымления эвакуировали вместе с полицейскими.

В общей сложности спасли шесть человек, среди них двое детей. Пожар был ликвидирован. После осмотра медиками, все спасенные от госпитализации отказались.