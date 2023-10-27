Вибори зараз неможливі, але треба обговорювати, як їх проводити після війни, - Корнієнко

"Прямо зараз їх (вибори - ред.) провести неможливо, зараз діє воєнний стан. Обговорення післявоєнних виборів не означає, що завтра треба проводити вибори. Але обговорювати це треба. І знаходити шляхи якісного волевиявлення в повоєнний час", - сказав Корнієнко.

На його думку, треба вести дискусію про проведення виборів після війни й з парламентами різних країн, і з їхніми органами адміністрування виборів, і на рівні урядів.

Політик також наголосив, що питання організації післявоєнних виборів непросте й потребує дуже великих ресурсів: організаційних, фінансових і фізичних.

"Треба буде ухвалювати закон і встановлювати нові тимчасові правила. І вирішувати питання голосування наших переселенців за кордоном. Зокрема, і для цього треба взаємодіяти з іншими країнами", - зазначив Корнієнко.

Вибори під час війни

Нагадаємо, проведення парламентських виборів в Україні заплановане на 29 жовтня. Але за умов війни це заборонено законом.

Також у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Їх запланували на кінець березня.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що український парламент може змінити законодавство для проведення виборів.

Нагадаємо також, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламентські вибори слід проводити лише після завершення війни.

Варто зазначити, що проводити вибори під час війни досить проблематично.

Так, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що проводити вибори під час війни в Україні неможливо, тому що військові не зможуть проголосувати.