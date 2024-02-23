Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту

Головний політичний ведучий FOX News та редактор програми "Спеціальний репортаж" Брет Баєр записав інтерв'ю недалеко від лінії фронту на Харківському напрямку, лише за кілька кілометрів від важких боїв. Зеленський наголосив на цінності інтерв'ю в такому небезпечному місці.

"Для мене це дуже важливо… Сполученим Штатам потрібно бачити іншу війну тут, ближче до лінії фронту", - наголосив він.

Про запрошення американських лідерів

Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена та фаворита республіканської партії Дональда Трампа із запрошенням відвідати Україну та на власні очі побачити, що відбувається на передовій "цієї трагедії".

"Я радий побачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні... Хто відкрив цю війну, хто її почав, і що відбувається навколо. Яка у нас була блискуча Україна. У нас гарна країна, але на війні інша картина та інше життя", - сказав він.

Про Трампа та його заяву "закінчити війну за 24 години"

Президент України відповів на заяву Трампа про те, що той нібито може завершити війну за 24 години, якщо його буде обрано президентом США. За його словами, йому не зрозуміло, як той зміг би здійснити такий подвиг. Зеленський сказав, що Трамп не зможе вирішити цю проблему лише з ним і запропонував провести зустріч на передовій, де все йому пояснить.

"Можливо, він має якісь ідеї. Я не знаю… Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція (Володимира, - ред.) Путіна", - додав він.

Про повалення Путіна

Зеленський вважає, що російський народ може повалити Путіна і досягти змін. Але це важке завдання, особливо тому, що "Путін боїться лише сильних і не приймає ніякої слабкості". А це означає, що Україна має залишатись сильною на полі бою і не дозволяти Росії нічого окупувати.

"Його позиції будуть слабшими, якщо за все більших і більших жертвах люди в Росії побачать це і будуть проти війни. Ця хвиля - те, що нам потрібно", - зазначив президент.

Про дипломатичне врегулювання та переговори з Путіним

Зеленський розкритикував інтерв'ю російського диктатора Такеру Карслону і заявив, що йому не потрібно вислуховувати більше двох годин "л...а", натякаючи на те, що Путін казав про Україну.

За його словами, Путін - ненадійна людина. Він також нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц отримали гарантії від Путіна, що Росія не окупуватиме Україну.

Він також поставив під сумнів слова про те, що Росія нібито не зацікавлена в нападі на Польщу, Латвію та "на когось ще". Додавши, що оточення Путіна каже, що той не має наміру зупинятися, "поки не досягне своєї мети".

Про українські втрати на війні

На запитання про втрати Зеленський відповів туманно, заявивши про десятки тисяч. Але представив їх як меншими, ніж ті, які понесла РФ. За його словами, Росія "втрачає п'ять солдатів на кожного вбитого українського солдата".

Про те, коли закінчиться війна

Президент переконаний, що світ боїться змін у Росії та втрати влади Володимиром Путіним.

"Світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. І Сполучені Штати, і європейські країни, і Глобальний Південь можуть обирати. Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього світу, оскільки він намагатиметься знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все - у цей момент війна закінчиться", - сказав він.

Про американську допомогу

Зеленський висловив подяку за все, що зробили Джо Байден та Конгрес. А також звернувся із посланням до американських законодавців.

"Якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, підтримка, про яку ми просимо зараз, - це менша ціна, ніж вона буде в майбутньому. Вони платитимуть набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо вижити. У нас немає альтернативи... Я думаю, вони розуміють, що ми просто намагаємося врятувати наші будинки з дітьми. Просто скажіть, що якщо ви думаєте, що ми боремося за спільні цінності, давайте підтримаємо (нас, ред.), давайте будемо єдиними", - сказав він.

Про завдання на фронті

За словами Зеленського, зараз завдання №1 - це оборона.

"Продовжитимемо нашу успішну історію в Чорному морі. Я не глибоко вдаватимуся в деталі, але ми готуємо деякі сюрпризи для Росії. Це дуже важливо. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. Звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нові операції. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо. Це залежить від багатьох речей", - зазначив він.

Про корупцію в Україні

Говорячи про побоювання американців щодо корупції, Зеленський заявив, що "все чисто". За його словами, українці дотримувалися реформ, які потребує Європейський союз. Але також зазначив, що під час війни важко запроваджувати нові "складні антикорупційні реформи", а також наголосив, що у ЄС підтримали прозорість України.

Про вибори президента

Зеленський заперечує, що "скасував вибори в країні". За його словами, на час війни закон не дозволяє провести президентські вибори. Тим не менш, з урахуванням рейтингів, якби вибори відбулися сьогодні, він упевнений, що був би переобраний.

Про виробництво зброї

Президент продовжує наполягати на тому, що без допомоги Заходу Україна не зможе підтримувати свою оборону, але намагається зміцнити економіку та стабільність, що, своєю чергою, може дозволити наростити виробництво власної зброї. За його словами, треба сильне, далекобійне озброєння, ракети та артилерія.

"Справа не в типах, а у виробництві. Збільшення його щодня, у тому числі і протиповітряної оборони для захисту людей, щоб надати можливість економіці зростати, - це означає надати можливість безпеці", - зазначив він.

Про повернення біженців

Зеленський упевнений, що якщо українці повернуться з-за кордону, економіка зросте.

"Багато робочих місць, багато податків, я маю на увазі, що потрібно бути сильнішими і, звичайно ж, підштовхувати їх якнайсильніше, підштовхувати їх. І в цій позиції, у сильній позиції ми знайшли один дуже важливий дипломатичний маршрут. Це документ", - додав він.