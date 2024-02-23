Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта

Главный политический ведущий FOX News и редактор программы "Специальный репортаж" Брет Байер записал интервью недалеко от линии фронта на Харьковском направлении, всего в нескольких километрах от тяжелых боев. Зеленский подчеркнул ценность интервью в таком опасном месте.

"Для меня это очень важно… Соединенным Штатам нужно видеть другую войну здесь, ближе к линии фронта", - отметил он.

О приглашении американских лидеров

Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену и фавориту республиканской партии Дональду Трампу с приглашением посетить Украину и своими глазами увидеть, что происходит на передовой "этой трагедии".

"Я рад увидеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решения или могут поддержать, не быть против, просто чтобы понять, что означает война в Украине… Кто открыл эту войну, кто ее начал, и что происходит вокруг. Какая у нас была блестящая Украина. У нас красивая страна, но на войне другая картина и другая жизнь", - сказал он.

О Трампе и его заявлении "закончить войну за 24 часа"

Президент Украины ответил на заявление Трампа о том, что тот якобы может завершить войну за 24 часа, если будет избран президентом США. По его словам, ему не понятно, как тот смог бы совершить такой подвиг. Зеленский сказал, что Трамп не сможет решить эту проблему только с ним, и предложил провести встречу на передовой, где все ему объяснит.

"Может быть, у него есть какие-то идеи. Я не знаю… Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, изменит свое мнение. Мы все поняли, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это позиция (Владимира, - ред.) Путина", - добавил он.

О свержении Путина

Зеленский считает, что российский народ может свергнуть Путина и добиться перемен. Но эта трудная задача, особенно потому, что "Путин боится только сильных и не приемлет никакой слабости". А это значит, что Украина должна оставаться сильной на поле боя и не позволять России ничего оккупировать.

"Его позиции будут слабее, если при все больших и больших жертвах люди в России увидят это и будут против войны. Эта волна - то, что нам нужно", - отметил президент.

О дипломатическом урегулировании и переговорах с Путиным

Зеленский раскритиковал интервью российского диктатора Такеру Карслону и заявил, что ему не нужно выслушивать более двух часов "д....а", намекая на то, что Путин говорил об Украине.

По его словам, Путин - ненадежный человек. Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц получили гарантии от Путина, что Россия не будет оккупировать Украину.

Он также поставил под сомнение слова о том, что Россия якобы не заинтересована в нападении на Польшу, Латвию и "на кого-то еще". Добавив, что окружение Путина говорит, что тот не намерен останавливаться, "пока не достигнет своих целей".

Об украинских потерях на войне

На вопрос о потерях Зеленский ответил туманно, заявив о десятках тысячах. Но представил их как меньше, чем те, которые понесла РФ. По его словам, Россия "теряет пять солдат на каждого убитого украинского солдата".

О том, когда закончится война

Президент убежден, что мир боится изменений в России и потери власти Владимиром Путиным.

"Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и Глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все красные линии. Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все - в этот момент война закончится", - сказал он.

Об американской помощи

Зеленский выразил благодарность за все, что сделали Джо Байден и Конгресс. А также обратился с посланием к американским законодателям.

"Если они хотят быть очень прагматичными, поддержка, о которой мы просим сейчас, - это меньшая цена, чем она будет в будущем. Они будут платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто выжить. У нас нет альтернативы… Я думаю, они понимают, что мы просто пытаемся спасти наши дома с детьми. Просто скажите, что если вы думаете, что мы боремся за общие ценности, давайте поддержим (нас, - ред.), давайте будем едины", - сказал он.

О задачах на фронте

По словам Зеленского, сейчас задача №1 - это оборона.

"Будем продолжить нашу успешную историю в Черном море. Я не буду глубоко вдаваться в детали, но мы готовим некоторые сюрпризы для России. Это очень важно. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, тоже очень важно. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новые операции. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - отметил он.

О коррупции в Украине

Говоря об опасениях американцев по поводу коррупции, Зеленский заявил, что "все чисто". По его словам, украинцы следовали реформам, которые требует Европейский союз. Но также отметил, что во время войны трудно проводить новые "сложные антикоррупционные реформы", а также подчеркнул, что в ЕС поддержали прозрачность Украины.

О выборах президента

Зеленский отрицает, что "отменил выборы в стране". По его словам, на время войны закон не позволяет провести президентские выборы. Тем не менее, с учетом рейтингов, если бы выборы прошли сегодня, он уверен, что был бы переизбран.

О производстве оружия

Президент продолжает настаивать на том, что без помощи Запада Украина не сможет поддерживать свою оборону, но пытается укрепить экономику и стабильность, что, в свою очередь, может позволить нарастить производство собственного оружия. По его словам, необходимо сильное, дальнобойное вооружение, ракеты и артиллерия.

"Дело не в типах, а в производстве. Увеличение его каждый день, в том числе и противовоздушной обороны для защиты людей, чтобы предоставить возможность экономике расти, - это значит предоставить возможность безопасности", - отметил он.

О возвращении беженцев

Зеленский уверен, что если украинцы вернутся из-за границы, то экономика вырастет.

"Много рабочих мест, много налогов, я имею в виду, что нужно быть более сильными и, конечно же, подталкивать их как можно сильнее, подталкивать их. И в этой позиции, в сильной позиции мы нашли один очень важный дипломатический маршрут. Это документ", - добавил он.