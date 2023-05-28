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Ердоган залишиться? Названо попередні результати виборів в Туреччині

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Туреччина, Неділя 28 травня 2023 20:15
Ердоган залишиться? Названо попередні результати виборів в Туреччині Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Туреччині завершується попередній підрахунок голосів у другому турі президентських виборів. За результатами підрахунку, перемагає чинний президент Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані видання Hurriyet.

Так, за результатами підрахунку 98,22% бюлетенів, Ердоган отримує 52,12% голосів, а його опонент Кемаль Киличдароглу - 47,88%. Таким чином, навіть після підрахунку 100% бюлетенів представник опозиції не зможе наздогнати чинного президента.

Ердоган залишиться? Названо попередні результати виборів в Туреччині

Вибори в Туреччині

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Туреччині відбувся 14 травня. Тоді жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів, потрібних для перемоги в один тур.

У другий тур з результатом 49,52% та 44,88% відповідно вийшли чинний президент Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Ердоган перебуває при владі в Туреччині у різних ролях уже 20 років.

Більше про те, з чим чинний турецький президент йшов на вибори та хто йому протистояв, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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