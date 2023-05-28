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Эрдоган останется? Названы предварительные результаты выборов в Турции

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Турция, Воскресенье 28 мая 2023 20:15
Эрдоган останется? Названы предварительные результаты выборов в Турции Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Турции завершается предварительный подсчет голосов во втором туре президентских выборов. По результатам подсчета, побеждает действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные издания Hurriyet.

Так, по результатам подсчета 98,22% бюллетеней, Эрдоган получает 52,12% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу - 47,88%. Таким образом, даже после подсчета 100% бюллетеней представитель оппозиции не сможет догнать действующего президента.

Эрдоган останется? Названы предварительные результаты выборов в Турции

Выборы в Турции

Напомним, первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в один тур.

Во второй тур с результатом 49,52% и 44,88%, соответственно, вышли действующий президент Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу.

Эрдоган находится у власти в Турции в разных ролях уже 20 лет.

Более того, с чем действующий турецкий президент шел на выборы и кто ему противостоял, читайте в материале РБК-Украина.

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Турция Президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган
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