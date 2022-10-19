Вибори у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Кірбі

За його словами, буде зроблено все можливе, щоб підтримка України залишалася максимальною.

"Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 млрд доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі території. І ми продовжуватимемо рух у цьому напрямку", - зазначив він.

Крім того, Кірбі підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що Вашингтон допомагатиме Україні у війні проти Росії стільки, скільки потрібно. Представник Білого дому також прокоментував заяву республіканців щодо скорочення допомоги для України, якщо вони переможуть на виборах.

"Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов'янська - це питання всієї європейської структури безпеки, яка суттєво змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об'єднані в підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі", - додав Кірбі.