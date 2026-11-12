Вибори в США відкрили вікно для переговорів з Росією, - Зеленський

Політичні зміни в США після проміжних виборів відкривають вікно можливостей для переговорів з Росією. Україна хоче, щоб Європа брала в них участь на рівних, і закликає союзників обрати свого представника вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Про підготовку масштабного обміну полоненими розповів і зять Трампа Джаред Кушнер. За його словами, найскладнішою частиною переговорів залишаються територіальні питання, але сторони обговорюють суттєвий обмін.

Зеленський уточнив, що він може охопити до 1200 полонених.

Президент заявив, що політичні зміни в США та інших країнах відкривають вікно можливостей для переговорів з Росією. Ця заява прозвучала через тиждень після проміжних виборів у США, на яких демократи отримали більшість у Конгресі.

За словами Зеленського, у Вашингтоні дедалі прихильніше ставляться до участі Європи в перемовинах.

"Ми хочемо, щоб Європа була не на марґінесі, не на узбіччі зустрічей. Ми хочемо, щоб наступного разу вона брала участь на рівних, бо це абсолютно справедливо", - сказав він.

Зеленський закликав європейських союзників нарешті обрати свого представника на переговорах.

"Нам потрібно обрати, хто представлятиме Європу. Нам потрібно обрати конкретних лідерів Європи. Нам потрібно зробити це в листопаді", - наголосив президент у Дубліні.

Досі Європа не могла домовитися, хто говоритиме від її імені. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні в листі до голови Євроради Антоніу Кошти попередила, що неузгодженість дій європейців грає на руку тим, хто хоче продовження війни.

На думку Зеленського, якщо до переговорів долучаться всі сторони, прогрес може з'явитися вже на початку 2027 року.