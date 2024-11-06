Вибори в США. Перші результати екзит-полів

Екзит-пол Edison Research

Згідно з даними національного екзит-полу Edison Research, пише Reuters, майже три чверті виборців (73% проти 25%) на президентських виборах у США вважають, що американська демократія знаходиться під загрозою.

Зазначається, що цифри відображають лише частину десятків мільйонів людей, які проголосували як напередодні, так і в день виборів, і попередні результати можуть змінюватися протягом ночі, оскільки буде опитувано більше людей.

Екзит-пол CNN

Опитування CNN на виході з виборів показує, що близько трьох чвертей виборців негативно ставляться до сьогоднішнього стану справ у США.

Тільки близько чверті називають себе задоволеними чи задоволеними станом справ у країні, понад 4 з 10 незадоволені і приблизно 3 з 10 кажуть, що вони злі.

При цьому виборці загалом залишаються оптимістами - понад 6 з 10 кажуть, що найкращі дні США ще попереду, і лише близько третини кажуть, що вони вже в минулому.

Так, рейтинг схвалення президента Джо Байдена у національному масштабі перебуває під загрозою: близько 4 із 10 виборців кажуть, що схвалюють його роботу, а більшість не схвалюють.

Хід голосування

У США триває голосування на президентських виборах. Підрахунок голосів в окремих штатах може затягнутися через необхідність окремо рахувати голоси, надіслані поштою. Однак швидше за офіційний результат з'являються дані екзит-полів.

Графік роботи виборчих дільниць у кожному зі штатів різний. До того ж у США є чотири часові пояси. Таким чином, дані екзит-полів з кожного штату надходять поступово.

З 1990 року більшість провідних медіа у США об'єдналися у Національний виборчий пул (National Election Pool, NEP), аби спільно замовляти єдиний екзит-пол на виборах. До пулу входять ABC, CBS, CNN, NBC та Reuters. З цим пулом традиційно працює соціологічна компанія Edison Research.

В день виборів на дільницях по всій території США працювали понад 3 тисячі співробітників Edison Research. Планувалося опитати близько 100 тисяч виборців.

У США значна частка населення голосує достроково на спеціальних дільницях або поштою. Щодо перших екзит-поли проводять за кілька тижнів до дня виборів, коли такі виборці залишають дільницю. Щодо голосуючих поштою застосовують багаторежимні опитування. Вони можуть проводитися через текстові повідомлення, телефоном або електронною поштою.

Дані ранніх екзит-полів та багаторежимних опитувань поєднуються із екзит-полами в день виборів. Таким чином соціологи отримують відносно об'єктивну картину голосування.

Разом з тим, результати екзит-полів будуть повідомлятися лише у тих штатах, де перемога одного з кандидатів є очевидною. Щодо хитких штатів результати не публікуватимуть, аби не вплинути на результат голосування.