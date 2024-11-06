Выборы в США. Первые результаты экзит-полов

Экзит-пол Edison Research

Согласно данным национального экзит-пола Edison Research, как пишет Reuters, 44% американских избирателей отдают предпочтение Трампу, 48% - Харрис.

Экзит-полы по штатам

Невада - 47% поддерживают Трампа, 44% - Харрис.

Аризона - 46% поддерживают Трампа, 46% Харрис.

Джорджия - 46% поддерживают Трампа, 49% Харрис.

Мичиган - 45% поддерживают Трампа, 48% Харрис.

Висконсин - 44% поддерживают Трампа, 47% Харрис.

Пенсильвания - 47% поддерживают Трампа, 46% Харрис.

Северная Каролина - 43% поддерживают Трампа, 48% Харрис.

Кроме того, почти три четверти избирателей (73% против 25%) на президентских выборах в США считают, что американская демократия находится под угрозой.

Отмечается, что цифры отражают лишь часть десятков миллионов людей, проголосовавших как накануне, так и днем ​​выборов, и предварительные результаты могут изменяться в течение ночи, поскольку будет опрошено больше людей.

Экзит-пол CNN

Опрос CNN на выходе с выборов показывает, что около трех четвертей избирателей негативно относятся к сегодняшнему положению дел в США.

Только около четверти называют себя довольными или удовлетворенными положением дел в стране, более 4 из 10 недовольны и примерно 3 из 10 говорят, что они злы.

При этом избиратели в целом остаются оптимистами - более 6 из 10 говорят, что лучшие дни США еще впереди, и только около трети говорят, что они уже в прошлом.

Так, рейтинг одобрения президента Джо Байдена в национальном масштабе находится под угрозой: около 4 из 10 избирателей говорят, что одобряют его работу, а большинство не одобряют.

Ход голосования

В США продолжается голосование на президентских выборах. Подсчет голосов в отдельных штатах может затянуться из-за необходимости отдельно считать голоса, отправленные по почте. Но быстрее официального результата появляются данные экзит-поллов.

График работы избирательных участков в каждом из штатов разный. К тому же у США есть четыре часовых пояса. Таким образом, данные экзит-поллов из каждого штата поступают постепенно.

С 1990 года большинство ведущих медиа в США объединились в Национальный избирательный пул (NEP), чтобы совместно заказывать единый экзит-пол на выборах. С этим пулом работает социологическая компания Edison Research.

В день выборов на участках по всей территории США работали более 3 тысяч сотрудников Edison Research.

В США значительная часть населения голосует досрочно на специальных участках или по почте. Относительно первых экзит-полы проводят за несколько недель до дня выборов, когда такие избиратели покидают участок. Относительно голосующих почтой применяют многорежимные опросы. Они могут производиться через текстовые сообщения, по телефону или по электронной почте.

Данные ранних экзит-полов и многорежимных опросов совмещаются с экзит-полами в день выборов. Таким образом, социологи получают относительно объективную картину голосования.

Вместе с тем, результаты экзит-полов будут сообщаться только в тех штатах, где победа одного из кандидатов очевидна. Относительно "колеюлющихся" штатов результаты не будут публиковать, чтобы не повлиять на результат голосования.