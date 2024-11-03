Вибори у США. У кількох штатах військових привели в готовність через можливі заворушення

Сили нацгвардії США привели в готовність через можливі заворушення під час виборів президента. Військових підготували у кількох штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв’язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон і Невада національна гвардія перебуває в готовності.
У Вашингтоні та Орегоні раніше зафіксували випадки підпалів скриньок для голосування. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози "виборчій інфраструктурі" залишаються високими.
Губернатор штату Орегон Тіна Котек у п’ятницю, 1 листопада, заявила, що національна гвардія готова, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів.
Губернатор штату Невада Джо Ломбардо цього тижня також оголосив, що 60 військовослужбовців нацгвардії перебувають у готовності "для підготовки до безпечного та спокійного дня виборів".
У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента. Головними претендентами на пост президента є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від демократів Камала Гарріс.
Більше про кандидатів у президенти США - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомлялося, у двох штатах США за менше ніж тиждень до виборів підпалили урни для голосування. Були знищені сотні бюлетенів.
РБК-Україна пояснювало, чому вибори в США - одна з головних подій року у світі та чому вони важливі для України.
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