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Вибори у США. У кількох штатах військових привели в готовність через можливі заворушення

Фото: у США нацгвардію привели в готовність через можливі заворушення на виборах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили нацгвардії США привели в готовність через можливі заворушення під час виборів президента. Військових підготували у кількох штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що напередодні можливих громадянських заворушень у зв’язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон і Невада національна гвардія перебуває в готовності. 

У Вашингтоні та Орегоні раніше зафіксували випадки підпалів скриньок для голосування. Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози "виборчій інфраструктурі" залишаються високими.

Губернатор штату Орегон Тіна Котек у п’ятницю, 1 листопада, заявила, що національна гвардія готова, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів.

Губернатор штату Невада Джо Ломбардо цього тижня також оголосив, що 60 військовослужбовців нацгвардії перебувають у готовності "для підготовки до безпечного та спокійного дня виборів".

 

Вибори президента США

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента. Головними претендентами на пост президента є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидатка від демократів Камала Гарріс.

Більше про кандидатів у президенти США - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як повідомлялося, у двох штатах США за менше ніж тиждень до виборів підпалили урни для голосування. Були знищені сотні бюлетенів.

РБК-Україна пояснювало, чому вибори в США - одна з головних подій року у світі та чому вони важливі для України.

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