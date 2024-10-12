Вибори в США. Хиткі штати віддають перевагу Трампу у питанні війни в Україні, - WSJ

Виборці з хитких штатів США вважають, що екс-президент Дональд Трамп краще впорається з врегулюванням війни РФ проти України, ніж віце-президент Камала Гарріс. Такими є результати останніх опитувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання WSJ з 28 вересня по 8 жовтня проводило опитування в семи так званих "хитких штатах", в якому взяли участь 2100 виборців. Похибка в результатах опитування становить 2,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Як показало опитування, 50% виборців з хитких штатів вважають, що Трамп краще впорається з війною РФ проти України. А от Гарріс підтримали 39% опитуваних.

У питанні загострення ситуації на Близькому Сході Трамп теж отримав перевагу. Його підтримали 48% опитаних, тоді як Гарріс - 33%.

В обох випадках Трампа підтримували не лише республіканці, але й незалежні виборці. Перевагу екс-президенту у питанні вирішення війни РФ проти України віддала майже половина з них.

Хиткий штат - це штат, де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси, тому саме на ці штати націлені виборчі кампанії. Це Арізона, Вісконсін, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.

Вибори в США відбудуться вже на початку листопада.