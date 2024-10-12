Вибори в США. Хиткі штати віддають перевагу Трампу у питанні війни в Україні, - WSJ
Виборці з хитких штатів США вважають, що екс-президент Дональд Трамп краще впорається з врегулюванням війни РФ проти України, ніж віце-президент Камала Гарріс. Такими є результати останніх опитувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання WSJ з 28 вересня по 8 жовтня проводило опитування в семи так званих "хитких штатах", в якому взяли участь 2100 виборців. Похибка в результатах опитування становить 2,1 відсоткового пункта в обидва боки.
Як показало опитування, 50% виборців з хитких штатів вважають, що Трамп краще впорається з війною РФ проти України. А от Гарріс підтримали 39% опитуваних.
У питанні загострення ситуації на Близькому Сході Трамп теж отримав перевагу. Його підтримали 48% опитаних, тоді як Гарріс - 33%.
В обох випадках Трампа підтримували не лише республіканці, але й незалежні виборці. Перевагу екс-президенту у питанні вирішення війни РФ проти України віддала майже половина з них.
Хиткий штат - це штат, де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси, тому саме на ці штати націлені виборчі кампанії. Це Арізона, Вісконсін, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.
Вибори в США відбудуться вже на початку листопада.
Позиція Трампа та Гарріс щодо війни в Україні
Ані Трамп, ані Гарріс наразі не виступали з конкретними планами щодо завершення війни Росії проти України. Однак американський екс-президент вже декілька разів обіцяв, що завершить війну за 24 години, або ж навіть ще до того, як увійде в Білий дім у разі перемоги на виборах. Свою впевненість Трамп пояснював тим, що має "хороші стосунки" з російським диктатором.
Гарріс у своїх публічних заявах наразі дотримувалась політики нинішньої адміністрації США, яка передбачає підтримку України до перемоги у війні. Крім того, віце-президент виключила будь-які переговори з Путіним щодо війни без участі Києва.
Більше про кандидатів у президенти США - читайте за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.