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Вибори спікера Палати представників США: трампіст Джордан знову не набрав голоси

Фото: у Палаті представників знову не обрали спікера (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників США вже втретє не змогла обрати спікера. Головний кандидат від республіканців Джим Джордан не набирає потрібної кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Для того, щоб здобути посаду спікера, один з кандидатів цього разу мав набрати 215 голосів.

Згідно з результатами голосування, Джордан, який виступає проти військової допомоги Україні, набрав лише 194 голоси.

На цей раз проти його кандидатури проголосувало більше конгресменів-республіканців, ніж під час попередніх двох.

При цьому залишається під питанням, що робитиме Палата представників далі - проведе четверте голосування чи розширить повноваження тимчасового спікера Патріка МакГенрі.

Вибори спікера Палати представників

Нагадаємо, на початку жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Після цього у відомстві розпочався процес виборів нового спікера.

Основним кандидатом від республіканців, які мають більшість у нижній палаті, став Джим Джордан. Але внаслідок трьох голосувань він так і не отримав посади.

У якості альтернативи в Палаті представників пропонують розширити повноваження тимчасового спікера Патріка МакГенрі, щоб він міг обіймати цю посаду до січня.

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