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Выборы спикера Палаты представителей США: трампист Джордан снова не набрал голоса

Фото: в Палате представителей снова не выбрали спикера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей США уже в третий раз не смогла выбрать спикера. Главный кандидат от республиканцев Джим Джордан не набирает нужного количества голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Для того, чтобы получить должность спикера, один из кандидатов в этот раз должен был набрать 215 голосов. 

Согласно результатам голосования, Джордан, который выступает против военной помощи Украине, набрал только 194 голоса. 

В этот раз против его кандидатуры проголосовало больше конгрессменов-республиканцев, чем во время предыдущих двух. 

При этом остается под вопросом, что будет делать Палата представителей дальше - проведет четвертое голосование или расширит полномочия временного спикера Патрика МакГенри. 

Выборы спикера Палаты представителей

Напомним, в начале октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. После этого в ведомстве начался процесс выборов нового спикера. 

Основным кандидатом от республиканцев, у которых большинство в нижней палате, стал Джим Джордан. Но в результате трех голосований он так и не получил должность. 

В качестве альтернативы в Палате представителей предлагают расширить полномочия временного спикера Патрика Макгенри, чтобы он мог занимать эту должность до января. 

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