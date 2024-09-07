"Вибори" РФ в Криму та місті Севастополь є нелегітимними, - МЗС України

У відомстві нагадали, що у неділю Росія проводить Єдиний день голосування, під час якого відбудуться вибори до місцевих органів влади суб'єктів РФ. Зокрема, цей процес країна-агресор вкотре намагається розповсюдити в окупованому Криму, включаючи місто Севастополь.

МЗС України наголосило, що так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс і не мають нічого спільного з проявом народовладдя. У свою чергу, їх проведення на тимчасово окупованих територіях України є порушенням норм та принципів міжнародного права.

"Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС звернулись до міжнародних партнерів та нагадали, що представники російських окупаційних сил, які діють на окупованих територіях України і обираються під час "виборів" - не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні.

"Їхня залученість до делегацій Російської Федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків", - додали у відомстві.

В кінці звернення Міністерство закордонних справ наголосило, що усі, хто причетний до підготовки і проведення так званих "виборів" на окупованих територіях української держави, будуть притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.