"Вибори" РФ в Криму та місті Севастополь є нелегітимними, - МЗС України
Завтра, 8 вересня, в РФ проводитимуть "вибори" до місцевих органів влади. Проте вони не є легітимними в окупованому українському Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
У відомстві нагадали, що у неділю Росія проводить Єдиний день голосування, під час якого відбудуться вибори до місцевих органів влади суб'єктів РФ. Зокрема, цей процес країна-агресор вкотре намагається розповсюдити в окупованому Криму, включаючи місто Севастополь.
МЗС України наголосило, що так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс і не мають нічого спільного з проявом народовладдя. У свою чергу, їх проведення на тимчасово окупованих територіях України є порушенням норм та принципів міжнародного права.
"Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними", - йдеться у повідомленні.
Також у МЗС звернулись до міжнародних партнерів та нагадали, що представники російських окупаційних сил, які діють на окупованих територіях України і обираються під час "виборів" - не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні.
"Їхня залученість до делегацій Російської Федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків", - додали у відомстві.
В кінці звернення Міністерство закордонних справ наголосило, що усі, хто причетний до підготовки і проведення так званих "виборів" на окупованих територіях української держави, будуть притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
Нагадаємо, що через 2,5 роки повномасштабної війни російським загарбникам не вдалося сформувати так звану "владу" в окупованих селах України.
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