"Выборы" РФ в Крыму и городе Севастополь нелегитимны, - МИД Украины

Завтра, 8 сентября, в РФ будут проводить "выборы" в местные органы власти. Но они не легитимны в оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве напомнили, что в воскресенье Россия проводит Единый день голосования, во время которого пройдут выборы в местные органы власти субъектов РФ. В частности, этот процесс страна-агрессор в который раз пытается распространить в оккупированном Крыму, включая город Севастополь.

МИД Украины подчеркнул, что так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс и не имеют ничего общего с проявлением народовластия. В свою очередь, их проведение на временно оккупированных территориях Украины является нарушением норм и принципов международного права.

"В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе ничтожны, а сами "выборы" - нелегитимны", - говорится в сообщении.

Также в МИД обратились к международным партнерам и напомнили, что представители российских оккупационных сил, которые действуют на оккупированных территориях Украины и избираются во время "выборов", не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне.

"Их вовлеченность в делегации Российской Федерации на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий", - добавили в ведомстве.

В конце обращения Министерство иностранных дел подчеркнуло, что все, кто причастен к подготовке и проведению так называемых "выборов" на оккупированных территориях украинского государства, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.