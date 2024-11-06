Результати виборів в США: що відомо станом на зараз

Попередні результати голосування в США

Для перемоги на президентських виборах кандидатам потрібно здобувати підтримку 270 виборників. У кожному штаті є певна кількість виборників, яка залежить від чисельності його населення. Найбільше виборників у Каліфорнії (54), Техасі (40) та Флориді (30). Перемога у Каліфорнії дісталась Гарріс, а от в інших двох - Трампу.

За попереднім підрахунком голосів, кандидат від республіканців Дональд Трамп здобуває 241 голос виборників, тоді як представниця демократів Камала Гарріс - 179 виборників.

Що ж стосується так званих "хитких" штатів, від яких фактично залежить доля цьогорічних виборів, то у шести з семи з них перевагу поки здобуває Трамп. Гарріс може ще розраховувати на підтримку Невади, але звідти ще не почали надходити дані про результати голосування.

Кому віддали перемогу екзит-поли

Національний екзит-пол Edison Research, результати якого були опубліковані ще до початку підрахунку голосів, свідчив про те, що 48% американських виборців підтримували на виборах Гарріс, тоді як Трампа - 44%.

У більшості "хитких" штатів лідирувала Гарріс. Їй прогнозували перемогу у Джорджії, Мічигані, Вісконсин та Північній Кароліні. Трамп, за прогнозом, перемагав у Неваді та Пенсільванії. У штаті Аризона у кандидатів був паритет - по 46%.

Мінування з РФ і проблеми на дільницях: як пройшли вибори

Хоча вибори в США проходили відносно спокійно, не минулося без ексцесів. Так, у "хиткому" штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях. Причиною стало повідомлення про мінування.

Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер заявив, що погрози про мінування мали "російське походження".

У ФБР також заявляли, що мають інформацію про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах, "багато з яких, як видається, надходили з російських поштових доменів". Зокрема, у Пенсильванії, де навіть місцями продовжували голосування через це.

У ще одному "хиткому" штаті - Вісконсині - вирішили перерахувати близько 30 тисяч голосів з Мілвокі через проблеми із пломбуванням.

"Це зроблено з надмірної обережності. У нас немає підстав вважати, що перерахунок був скомпрометований", - пояснював представник міської ради Джефф Флемінг.

В Аризоні через проблеми з голосуванням вирішили продовжити роботу виборчих дільниць в одному з округів, а в одному з округів штату Джорджія виникли затримки у звітуванні про результати виборів через програмне забезпечення.