Вибори президента МОК: відомий повний перелік кандидатів на місце Баха

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно розкрив імена семи кандидатів, які претендуватимуть на посаду президента організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.
Зараз посаду обіймає Томас Бах. Однак раніше німецький функціонер заявив, що не збирається балотуватися на новий термін.
Кандидати оголосять свої програми у закритому режимі в січні 2025 року. Самі ж вибори відбудуться на сесії МОК 18-21 березня наступного року в Греції.
До списку потрапили відомі спортивні функціонери. Зокрема, президент World Athletics Себастьян Кое, очільник Міжнародної федерації лижного спорту Юхан Еліаш, глави Міжнародного союзу велосипедистів і Міжнародної федерації гімнастики – Давід Лапарт'ян і Морінарі Ватанабе.
Претенденти на посаду президента МОК
Кое належить до кола друзів України в міжнародному спорті. Очільник легкоатлетичної федерації після повномасштабного вторгнення РФ послідовно підтримував бан для російських атлетів. Зокрема, і на Олімпійських іграх-2024.
"Президент Світової легкої атлетики лорд Себастьян Кое домігся принципового рішення відсторонити усіх росіян з усіх дисциплін та видів змагань. У керівництві цієї організації немає жодного росіянина, а сам Кое системно підтримує Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки підтримки України", – заявив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в інтерв'ю РБК-Україна.
Першим президентом Міжнародного олімпійського комітету в 1894 році став грецький підприємець, поет і філолог, соратник П'єра де Кубертена – Деметріус Вікелас. Саме він організовував перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах-1896. І лише після завершення Олімпіади МОК очолив сам де Кубертен.
Усі президенти МОК
Раніше Міністр Бідний зробив заяву щодо проведення Олімпіади в Україні.
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