Выборы президента МОК: известен полный список кандидатов на место Баха

Международный олимпийский комитет (МОК) официально раскрыл имена семи кандидатов, претендующих на пост президента организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.
В данный момент должность занимает Томас Бах. Однако ранее немецкий функционер заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок.
Кандидаты объявят свои программы в закрытом режиме в январе 2025 года. Сами же выборы состоятся на сессии МОК 18-21 марта следующего года в Греции.
В список попали известные спортивные функционеры. В частности, президент World Athletics Себастьян Коэ, глава Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, главы Международного союза велосипедистов и Международной федерации гимнастики – Давид Лапартьян и Моринари Ватанабе.
Претенденты на пост президента МОК
Кое принадлежит к кругу друзей Украины в международном спорте. Глава легкоатлетической федерации после полномасштабного вторжения РФ последовательно поддерживал бан для российских атлетов. В том числе и на Олимпийских играх-2024.
"Президент Мировой легкой атлетики лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян по всем дисциплинам и видам соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а сам Коэ системно поддерживает Украину и встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины", – заявил глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный в интервью РБК-Украина.
Первым президентом Международного олимпийского комитета в 1894 году стал греческий предприниматель, поэт и филолог, соратник Пьера де Кубертена – Деметриус Викелас. Именно он организовывал первые Олимпийские игры ХХ века в Афинах-1896. И только после завершения Олимпиады МОК возглавил сам Кубертен.
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Ранее Министр Бидный сделал заявление о проведении Олимпиады в Украине.
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