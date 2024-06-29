Вибори президента в Ірані: хто проходить у другий тур

Що цьому передувало

Нагадаємо, 19 травня іранські ЗМІ повідомили, що вертоліт, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі, потрапив в аварію. Іранського лідера також супроводжували міністр закордонних справ та низка інших чиновників.

Пізніше стало відомо, що президент Ірану та інші пасажири гелікоптера загинули. Їх тіла знайшли після тривалої пошукової операції.

Після цього в Ірані назначили дострокові президентські вибори. Детальніше про те, як відбуваються вибори в Ірані, який постачає зброю Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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