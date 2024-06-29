Выборы президента в Иране: кто проходит во второй тур

Что этому предшествовало

Напомним, 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в аварию. Иранского лидера также сопровождали министр иностранных дел и ряд других чиновников.

Позже стало известно, что президент Ирана и другие пассажиры вертолета погибли. Их тела обнаружили после длительной поисковой операции.

После этого в Иране назначили досрочные президентские выборы. Детальнее о том, как проходят выборы в Иране, который поставляет оружие России - в материале РБК-Украина.

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