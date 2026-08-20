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Вибори під час війни: чи не повторюємо ми помилок 1917-1921 років

10:00 20.08.2026 Чт
2 хв
Воєнкор Юлія Кирієнко-Мерінова розмірковує на тему того, чи можна провести прозорі вибори в умовах сьогодення
aimg Юлія Кирієнко-Мерінова
Вибори під час війни: чи не повторюємо ми помилок 1917-1921 років В мережі обговорюють вибори під час війни (фото: Getty Images)
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Тема можливих виборів в Україні знову повернулася в публічний простір. Про ризики голосування під час війни та питання, які досі залишаються без відповіді, - у колонці Юлії Кирієнко-Мерінової.

Чи можна провести чесні вибори під час війни

Звернення Федорова. Очікувано. Шансів, що він повернеться в крісло міністра, небагато. Тож вирішив іти ва-банк. Те, що він став політичним лідером - довели картонки. Те, що остаточно вирішив іти цим шляхом - довело це відео.

Але, відверто, мені стає страшно. Страшно для тих, хто вчив історію.

Ми вже мали кейс з виборами у 1917-1921 роках. Тоді українці протистояли більшовикам (тим самим росіянам). Через більшовицьке вторгнення вибори вдалося провести лише в частині округів - Київщина, Полтавщина, Чернігівщина, Катеринославщина, Волинь, Поділля.

Влада не стала суб’єктною. Її знесли ті, хто окупував Україну. Потім 80 років під радянською владою: Голодомор, знищення культури, 20 мільйонів загиблих, захищаючи Союз, який сам підписав пакт з агресором.

Це вже було. Чи хочемо ми ще раз? У час, коли підтримка європейських партнерів на піку?

У нас близько 5 млн переселенців. Шість областей з активними бойовими діями. Мільйонна армія. Як забезпечити прозоре і дійсне голосування, яке визнає світ і після якого продовжить з нами співпрацювати?

Через Дію? Покриття інтернетом є не всюди. Є люди, які взагалі не користуються смартфонами. Їхні голоси не враховуватимуть? Тоді де демократія?

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В Офісі Президента відповіли: не проти виборів. Але не впевнені, що вони відбудуться під атаками ракет. І я не впевнена.

Аргумент Федорова: Росія нам диктує, коли проводити вибори. Але ж саме російський президент уже заявляв, що український - нелегітимний. Тобто теж натякав на вибори. То хто тоді диктує Україні, чи їх проводити?

Примітка редакції. Станом на час публікації цієї колонки Євгеній Хмара офіційно очолив Міністерство оборони України - Верховна Рада призначила його на посаду 312 голосами. У тексті вище збережено формулювання авторки, актуальні на момент написання колонки.

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