Вибори під час перемир’я: що про це думають українці

Варіант без гарантій безпеки

У разі тимчасового перемир’я без гарантій безпеки 77% висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни".

При цьому 8% відповіли, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% відповіли, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть не чекаючи перемир’я.

Тобто загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або у разі перемир’я навіть без гарантій безпеки.

Варіант з гарантіями безпеки

Навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки абсолютна більшість - 78% - проти проведення виборів і говорять, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Загалом 19% підтримують проведення виборів (після перемир’я з гарантіями безпеки або навіть прямо зараз).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, можна не сумніватися, що в українців є накопичені питання до влади та обґрунтована критика окремих дій і рішень. Також можна не сумніватися, що українці хотіли б перезавантаження та хотіли б бачити нові компетентні обличчя на відповідальних посадах, додав він.

"Проте українці зберігають категоричність, що це є суверенним правом українців вирішувати, коли саме мають проводитися вибори. Наразі запиту на вибори немає, і навпаки стабільно переважна більшість підкреслюють, що вибори можливі лише після завершення війни", - констатував Грушецький

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж з 12 до 22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.