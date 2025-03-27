Выборы во время перемирия: что об этом думают украинцы

Вариант без гарантий безопасности

В случае временного перемирия без гарантий безопасности 77% высказываются против выборов и выбирают вариант, что выборы должны быть только "после получения гарантий безопасности или окончательного мирного соглашения и полного завершения войны".

При этом 8% ответили, что в таких условиях следует проводить выборы, а 11% ответили, что выборы надо проводить прямо сейчас, даже не дожидаясь перемирия.

То есть в целом 19% поддерживают проведение выборов сейчас или в случае перемирия даже без гарантий безопасности.

Вариант с гарантиями безопасности

Даже в случае перемирия с гарантиями безопасности абсолютное большинство - 78% - против проведения выборов и говорят, что выборы должны быть после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

В целом 19% поддерживают проведение выборов (после перемирия с гарантиями безопасности или даже прямо сейчас).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, можно не сомневаться, что у украинцев есть накопленные вопросы к власти и обоснованная критика отдельных действий и решений. Также можно не сомневаться, что украинцы хотели бы перезагрузки и хотели бы видеть новые компетентные лица на ответственных должностях, добавил он.

"Однако украинцы сохраняют категоричность, что это является суверенным правом украинцев решать, когда именно должны проводиться выборы. Сейчас запроса на выборы нет, и наоборот стабильно подавляющее большинство подчеркивают, что выборы возможны только после завершения войны", - констатировал Грушецкий

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение с 12 по 22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.