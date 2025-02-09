Вибори у Косово: екзитполи показують перемогу партії прем'єр-міністра

Партія "Самовизначення" лідирує на виборах у Косові, здобуваючи 40% голосів, згідно з екзитполом дослідницької компанії UBO Consulting. У свою чергу "Демократична партія Косова" (PDK) отримує 21,4%, "Демократична ліга Косова" (LDK) - 19,3%, а "Альянс за майбутнє Косова" (AAK) - 7,2%.

Інші екзитполи, оприлюднені після закриття виборчих дільниць, також підтверджують перемогу "Самовизначення", хоча з меншою перевагою.

У ЗМІ зазначають, що ці вибори розглядаються як випробування для чинного прем’єра Альбіна Курті та його партії, яка в 2021 році здобула владу з великим відривом. Очікується, що цього разу вони можуть набрати до 50% голосів. Проте, враховуючи квоти для партій меншин, партія ймовірно не отримає абсолютної більшості, необхідної для формування уряду.

Ця ситуація відкриває шлях для опозиційних сил, які можуть об'єднатися та висунути власного кандидата на посаду прем’єра.