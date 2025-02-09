Выборы в Косово: экзитполы показывают победу партии премьер-министра

Партия "Самоопределение" лидирует на выборах в Косово, получая 40% голосов, согласно экзитполу исследовательской компании UBO Consulting. В свою очередь "Демократическая партия Косово" (PDK) получает 21,4%, "Демократическая лига Косово" (LDK) - 19,3%, а "Альянс за будущее Косово" (AAK) - 7,2%.

Другие экзитполы, обнародованные после закрытия избирательных участков, также подтверждают победу "Самоопределения", хотя с меньшим перевесом.

В СМИ отмечают, что эти выборы рассматриваются как испытание для действующего премьера Альбина Курти и его партии, которая в 2021 году получила власть с большим отрывом. Ожидается, что на этот раз они могут набрать до 50% голосов. Однако, учитывая квоты для партий меньшинств, партия вероятно не получит абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства.

Эта ситуация открывает путь для оппозиционных сил, которые могут объединиться и выдвинуть собственного кандидата на должность премьера.