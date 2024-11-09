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Вибори до Конгресу: республіканці мають шанс на більшість в обох палатах

Субота 09 листопада 2024 06:19
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Вибори до Конгресу: республіканці мають шанс на більшість в обох палатах Фото: республіканці рвуться до лідерства у Конгресі США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За результатами остаточного підрахунку голосів на виборах до Палати представників, Республіканська партія втримала невелику перевагу за кількістю місць. Водночас, демократам вдалося переманити пару місць у штаті Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з прогнозами Edison Research, республіканці отримали щонайменше 211 місць, що на сім місць менше, ніж більшість у палаті загальною чисельністю 435 членів. У Сенаті республіканці отримають більшість у щонайменше 53 місця.

Повний контроль над Конгресом з боку республіканців надасть Трампу значну свободу дій для проведення політики, включно з радикальним скороченням податків, дерегуляцію енергетики та контроль за безпекою кордонів.

Якщо більшість вдасться захопити демократам, для чого їм потрібно буде отримати 18 з 24 поки що вільних місць, це дасть їм плацдарм для протистояння новому президенту.

Надії демократів на захоплення Палати представників пов'язані з частинами Каліфорнії та Нью-Йорка, де претендентам за одну ніч вдалося відбити два місця у республіканців. Лора Гіллен витіснила республіканця Ентоні Д'Еспозіто, що представляв передмістя Нью-Йорка Лонг-Айленд. Джош Райлі переміг республіканця Марка Молінаро в регіоні Катскіллс.

У штаті Небраска республіканець-центрист Дон Бейкон переміг демократа Тоні Варгаса в ліберально налаштованому окрузі Омаха.

Сенат США

Більшість республіканців у Сенаті дозволить їм затверджувати призначення Трампа на посади членів кабінету міністрів, суддів та іншого персоналу, хоча вони не матимуть 60 голосів, необхідних для швидкого ухвалення більшості законів.

Інші неконкурентні перегони в Сенаті відбуваються у Неваді, де чинний демократ Джекі Розен випереджає республіканця Сема Брауна на 1,3 відсоткових пункти після підрахунку 96% голосів. А також в Арізоні, де демократ Рубен Галлего випереджає республіканця Карі Лейк на 1,7 відсоткових пункти після підрахунку 74% голосів.

Вибори президента та Конгресу США

За результатами президентських виборів, що відбулися 5 листопада у США, перемогу з великим відривом здобув республіканець Дональд Трамп. Він набрав 312 голосів виборців, а його опонент, кандидат від демократів Камала Гарріс - 226 голосів. Мінімальна норма для перемоги - 270 голосів.

Також цього дня громадяни обирали нове скликання двох палат Конгресу США. За попередніми результатами, Республіканська партія здобула більшість місць у Сенаті, що раніше був підконтрольний демократам.

Крім того, республіканці мають непогані шанси захопити лідерство і в Палаті представників. Якщо це станеться, Трамп отримає тотальну владу для затвердження вигідних йому рішень.

На думку експертів, після виборів президента, у США можлива затяжна криза.

Про те, чи вдасться республіканцям створити у Конгресі монобільшість Трампа, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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