Вибори до Конгресу: республіканці мають шанс на більшість в обох палатах
За результатами остаточного підрахунку голосів на виборах до Палати представників, Республіканська партія втримала невелику перевагу за кількістю місць. Водночас, демократам вдалося переманити пару місць у штаті Нью-Йорк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з прогнозами Edison Research, республіканці отримали щонайменше 211 місць, що на сім місць менше, ніж більшість у палаті загальною чисельністю 435 членів. У Сенаті республіканці отримають більшість у щонайменше 53 місця.
Повний контроль над Конгресом з боку республіканців надасть Трампу значну свободу дій для проведення політики, включно з радикальним скороченням податків, дерегуляцію енергетики та контроль за безпекою кордонів.
Якщо більшість вдасться захопити демократам, для чого їм потрібно буде отримати 18 з 24 поки що вільних місць, це дасть їм плацдарм для протистояння новому президенту.
Надії демократів на захоплення Палати представників пов'язані з частинами Каліфорнії та Нью-Йорка, де претендентам за одну ніч вдалося відбити два місця у республіканців. Лора Гіллен витіснила республіканця Ентоні Д'Еспозіто, що представляв передмістя Нью-Йорка Лонг-Айленд. Джош Райлі переміг республіканця Марка Молінаро в регіоні Катскіллс.
У штаті Небраска республіканець-центрист Дон Бейкон переміг демократа Тоні Варгаса в ліберально налаштованому окрузі Омаха.
Сенат США
Більшість республіканців у Сенаті дозволить їм затверджувати призначення Трампа на посади членів кабінету міністрів, суддів та іншого персоналу, хоча вони не матимуть 60 голосів, необхідних для швидкого ухвалення більшості законів.
Інші неконкурентні перегони в Сенаті відбуваються у Неваді, де чинний демократ Джекі Розен випереджає республіканця Сема Брауна на 1,3 відсоткових пункти після підрахунку 96% голосів. А також в Арізоні, де демократ Рубен Галлего випереджає республіканця Карі Лейк на 1,7 відсоткових пункти після підрахунку 74% голосів.
Вибори президента та Конгресу США
За результатами президентських виборів, що відбулися 5 листопада у США, перемогу з великим відривом здобув республіканець Дональд Трамп. Він набрав 312 голосів виборців, а його опонент, кандидат від демократів Камала Гарріс - 226 голосів. Мінімальна норма для перемоги - 270 голосів.
Також цього дня громадяни обирали нове скликання двох палат Конгресу США. За попередніми результатами, Республіканська партія здобула більшість місць у Сенаті, що раніше був підконтрольний демократам.
Крім того, республіканці мають непогані шанси захопити лідерство і в Палаті представників. Якщо це станеться, Трамп отримає тотальну владу для затвердження вигідних йому рішень.
На думку експертів, після виборів президента, у США можлива затяжна криза.
Про те, чи вдасться республіканцям створити у Конгресі монобільшість Трампа, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.