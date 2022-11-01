Вибори в Ізраїлі: екзит-поли віддають перемогу блоку Нетаньяху

За даними екзит-полів, блок екс-прем'єра Беньяміна Нетаньяху близький до перемоги на виборах в Ізраїлі в Кнесет 25-го скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

За даними Центральної виборчої комісії, явка була найвищою із 1999 року. Блок Нетаньяху, до якого входять "Лікуд", "Релігійно-сіоністська партія" (RZP), "Об'єднаний іудаїзм Тори" (UTJ) і Shas, знаходиться на шляху до подолання порогу в 61 місце і, таким чином, до формування наступної коаліції.

Очікується, що "Лікуд" отримає 31 місце, тоді як партія нинішнього прем'єра Яїра Лапіда "Еш Атід" отримає лише 24 місця. На попередніх виборах похибка екзит-полів становила лише кілька місць. Офіційні результати виборів мають бути опубліковані у середу.

Нетаньяху був прем'єр-міністром Ізраїлю у період з 1996 по 1999 і з 2009 по 2021 роки. Він був прем'єр-міністром довше когось на цій посаді в історії Ізраїлю.