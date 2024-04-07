Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна"

Рік виборів

У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.

Зокрема, вчора у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо та прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідало, хто здобув перемогу.

Докладніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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