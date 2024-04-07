UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна"

Фото: Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розпочала свою кампанію на виборах до Європейського парламенту. Виступаючи у Греції, вона пообіцяла дати відсіч прихильникам російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Урсула фон дер Ляйєн - провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту. Вибори до Європарламенту заплановані на  6-9 червня 2024 року. Вони стануть першими після виходу Британії зі складу ЄС.

Рік виборів

У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.

Зокрема, вчора у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо та прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідало, хто здобув перемогу.

Докладніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзЄвропарламентУрсула фон дер Ляйєн