Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна"

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розпочала свою кампанію на виборах до Європейського парламенту. Виступаючи у Греції, вона пообіцяла дати відсіч прихильникам російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Урсула фон дер Ляйєн - провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту. Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. Вони стануть першими після виходу Британії зі складу ЄС.
У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.
Зокрема, вчора у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо та прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідало, хто здобув перемогу.
Докладніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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