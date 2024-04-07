Выборы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен начала кампанию с обещания дать отпор "друзьям Путина"

Год выборов

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.

В частности, вчера в Словакии прошли выборы президента. За должность состязались союзник антиукраинского премьера Роберта Фицо и прозападный экс-министр иностранных дел. РБК-Украина рассказывало, кто одержал победу.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.

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