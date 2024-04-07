Выборы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен начала кампанию с обещания дать отпор "друзьям Путина"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент. Выступая в Греции, она пообещала дать отпор сторонникам российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Урсула фон дер Ляйен - ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент. Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. Они станут первыми после выхода Британии из состава ЕС.
В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.
В частности, вчера в Словакии прошли выборы президента. За должность состязались союзник антиукраинского премьера Роберта Фицо и прозападный экс-министр иностранных дел. РБК-Украина рассказывало, кто одержал победу.
Подробнее о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.
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