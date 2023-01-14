Вибори у Чехії. Кандидати об'єдналися проти проросійського лідера перегонів

У другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktualne.
Після програшу в першому турі одна із головних претенденток на пост президента Чехії Дануше Нерудова, заявила, що підтримує кандидата Петра Павела задля його перемоги над проросійським лідером перегонів Андреєм Бабішем.
"Тут, як і раніше, існує велике зло, і це зло звуть Андрей Бабіш. Це зло не зникло, і воно, як і раніше, набирає достатню кількість відсотків на цих виборах. У нас є людина, яка володіє ЗМІ, депутатами парламенту, а тепер вона хоче володіти й Ланами (село, де розтшована літня резиденція чеського президента Ланський замок. - ред.), - сказала Нерудова.
Другий тур виборів відбудеться через два тижні. Переможець замінить на посту чинного президента Мілоша Земана, який залишає посаду після 10 років на посту..
Нагадаємо, днями в Чехії пройшов перший тур виборів на пост Президента.
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