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У Чехії сьогодні обиратимуть президента

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Прага, П'ятниця 13 січня 2023 09:52
У Чехії сьогодні обиратимуть президента Фото: у Чехії сьогодні проходять президентські вибори (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Чехії розпочався перший тур президентських виборів. Він пройде 13 та 14 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Це треті в історії країни вибори президента. Чехи будуть обирати главу держави з-поміж 9 кандидатів, серед них:

  • колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO Андрій Бабіш;
  • депутат парламентського руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) Ярослав Башта;
  • сенатор Марек Ґілшер;
  • підприємець у сфері інформаційних технологій Карел Дівіш;
  • колишній ректор празького Карлового університету Томаш Зима;
  • колишня ректорка Університету імені Менделя Дануше Нерудова;
  • генерал армії у відставці, ексначальник Генерального штабу Армії Чехії Петр Павел;
  • голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій Йозеф Стржедула;
  • незалежний сенатор Павел Фішер.

Якщо ніхто з кандидатів у першому турі не набере 50% голосів, то проведуть другий раунд голосування. Він запланований на 27 і 28 січня. До другого туру пройдуть два кандидати, які набрали найбільш голосів.

Варто зазначити, що Чехія - це парламентська республіка, законодавча влада представлена двопалатним парламентом, який складається з Палати депутатів і Сенату.

Виконавча влада у Чехії - президент та уряд. Згідно з Конституцією, більшу владу має саме уряд, а обов'язки президента досить обмежені.

Прямі президентські вибори у Чехії проходять з 2013 року. З цього періоду лідером держави залишається Мілош Земан.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом, під час якої обговорили військову допомогу та українську формулу миру.

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