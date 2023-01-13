У Чехії сьогодні обиратимуть президента

У Чехії розпочався перший тур президентських виборів. Він пройде 13 та 14 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Це треті в історії країни вибори президента. Чехи будуть обирати главу держави з-поміж 9 кандидатів, серед них:

колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO Андрій Бабіш;

депутат парламентського руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) Ярослав Башта;

сенатор Марек Ґілшер;

підприємець у сфері інформаційних технологій Карел Дівіш;

колишній ректор празького Карлового університету Томаш Зима;

колишня ректорка Університету імені Менделя Дануше Нерудова;

генерал армії у відставці, ексначальник Генерального штабу Армії Чехії Петр Павел;

голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій Йозеф Стржедула;

незалежний сенатор Павел Фішер.

Якщо ніхто з кандидатів у першому турі не набере 50% голосів, то проведуть другий раунд голосування. Він запланований на 27 і 28 січня. До другого туру пройдуть два кандидати, які набрали найбільш голосів.

Варто зазначити, що Чехія - це парламентська республіка, законодавча влада представлена двопалатним парламентом, який складається з Палати депутатів і Сенату.

Виконавча влада у Чехії - президент та уряд. Згідно з Конституцією, більшу владу має саме уряд, а обов'язки президента досить обмежені.

Прямі президентські вибори у Чехії проходять з 2013 року. З цього періоду лідером держави залишається Мілош Земан.