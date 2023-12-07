ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану

Азербайджан, Четвер 07 грудня 2023 11:35
UA EN RU
Алієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив позачергові президентські вибори на 7 лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

Як повідомляється, розпорядження про проведення позачергових виборів в Азербайджані у лютому Алієв підписав у четвер, 7 грудня.

Центральній виборчій комісії доручено забезпечити проведення виборів. Відповідно до законодавства, президент Азербайджану обирається терміном на 7 років.

Варто зазначити, що вибори в країні мали відбутися лише у 2025 році.

Вибори в Азербайджані

Востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

Того року вперше в Азербайджані було проведено електронний екзит-пол. Перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із 86,53% голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам Алієв Азербайджан
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО