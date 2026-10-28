На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

Екзит-пол 12 каналу

За даними екзит-полу 12 каналу, блок партій чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирвався вперед і набирає 52 мандати, хоча буквально кілька годин тому блок поступався і займав друге місце в Кнессеті. Оновлений екзит-пол свідчить, що результати такі:

"Лікуд" - 27;

ШАС – 7;

"Яхають ха-Тора" - 6;

"Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;

Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

У свою чергу, опозиційний блок партій Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", просів і забирає 50 місць, а за останніми даними вже 49 місць:

"Яшар" - 21;

"Наш дім Ізраїль" - 7;

"Демократи" - 9;

"Бе-яхад" - 12.

Екзит-пол 11 каналу

Згідно з екзит-полом Kann 11, ситуація зрівнялася. Тепер обидва блоки мають по 51 місцю.

Зокрема, у блока Айзенката такі результати:

"Яшар" - 21;

"Наш дім Ізраїль" - 8;

"Демократи" - 9;

"Бе-яхад" - 13.

Тим часом блок Нетаньягу має такі:

"Лікуд" - 27;

ШАС - 6;

"Яхають ха-Тора" - 6;

"Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;

Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

Екзит-пол 13 каналу

Оновлені результати екзит-полу 13 каналу теж свідчать, що обидва блоки отримають по 51 місцю, але водночас кілька партій мають трохи інші цифри.

У блоку Нетаньягу такі підсумки:

"Лікуд" - 27;

ШАС – 6;

"Яхають ха-Тора" - 6;

"Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;

Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6;

Тим часом блок Айзенкату отримує:

"Яшар" - 22 мандати;

"Наш дім Ізраїль" – 7;

"Демократи" – 9;

"Бе-яхад" – 13.

Перші підсумки виборів

Варто додати, що на сайті Центральної виборчої комісії Ізраїлю вже почали оприлюднювати перші підрахунки голосів. З понад 7,3 млн бюлетенів на даний момент підраховано трохи більше 300 тисяч.

Якщо не говорити про блоки, а конкретно партії лідерів, то "Лікуд" прем'єра Нетаньяху має поки що 27,75% голосів, а партія "Яшар" Айзенкота 16,34%. Але підкреслимо, що це лише початок підрахунку голосів і якщо порівнювати блоки, то ситуація приблизно буде на рівних.