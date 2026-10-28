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На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

03:30 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Біньямін Нетаньягу та Гаді Айзенкот (колаж РБК-Україна)

У вівторок 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, після яких з'явилися перші екзит-поли. Однак оновлені результати цієї ночі показують зовсім іншу картину, яка була після закриття дільниць лише кілька годин тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Екзит-пол 12 каналу

За даними екзит-полу 12 каналу, блок партій чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирвався вперед і набирає 52 мандати, хоча буквально кілька годин тому блок поступався і займав друге місце в Кнессеті. Оновлений екзит-пол свідчить, що результати такі:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС – 7;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

У свою чергу, опозиційний блок партій Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", просів і забирає 50 місць, а за останніми даними вже 49 місць:

  • "Яшар" - 21;
  • "Наш дім Ізраїль" - 7;
  • "Демократи" - 9;
  • "Бе-яхад" - 12.

Екзит-пол 11 каналу

Згідно з екзит-полом Kann 11, ситуація зрівнялася. Тепер обидва блоки мають по 51 місцю.

Зокрема, у блока Айзенката такі результати:

  • "Яшар" - 21;
  • "Наш дім Ізраїль" - 8;
  • "Демократи" - 9;
  • "Бе-яхад" - 13.

Тим часом блок Нетаньягу має такі:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС - 6;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

Екзит-пол 13 каналу

Оновлені результати екзит-полу 13 каналу теж свідчать, що обидва блоки отримають по 51 місцю, але водночас кілька партій мають трохи інші цифри.

У блоку Нетаньягу такі підсумки:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС – 6;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6;

Тим часом блок Айзенкату отримує:

  • "Яшар" - 22 мандати;
  • "Наш дім Ізраїль" – 7;
  • "Демократи" – 9;
  • "Бе-яхад" – 13.

Перші підсумки виборів

Варто додати, що на сайті Центральної виборчої комісії Ізраїлю вже почали оприлюднювати перші підрахунки голосів. З понад 7,3 млн бюлетенів на даний момент підраховано трохи більше 300 тисяч.

Якщо не говорити про блоки, а конкретно партії лідерів, то "Лікуд" прем'єра Нетаньяху має поки що 27,75% голосів, а партія "Яшар" Айзенкота 16,34%. Але підкреслимо, що це лише початок підрахунку голосів і якщо порівнювати блоки, то ситуація приблизно буде на рівних.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що явка на виборах в Ізраїлі склала 77,7%, що на 7,1% більше, ніж було на виборах 2022 року. У той же час це найвища явка з 1999 року.

Додамо, що ключовим питанням цих виборів є те, чи зможе прем'єр Біньямін Нетаньяху утримати владу. Докладно про те, чому ці вибори можуть підірвати Близький Схід - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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