На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

У вівторок 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, після яких з'явилися перші екзит-поли. Однак оновлені результати цієї ночі показують зовсім іншу картину, яка була після закриття дільниць лише кілька годин тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними екзит-полу 12 каналу, блок партій чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирвався вперед і набирає 52 мандати, хоча буквально кілька годин тому блок поступався і займав друге місце в Кнессеті. Оновлений екзит-пол свідчить, що результати такі:
У свою чергу, опозиційний блок партій Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", просів і забирає 50 місць, а за останніми даними вже 49 місць:
Згідно з екзит-полом Kann 11, ситуація зрівнялася. Тепер обидва блоки мають по 51 місцю.
Зокрема, у блока Айзенката такі результати:
Тим часом блок Нетаньягу має такі:
Оновлені результати екзит-полу 13 каналу теж свідчать, що обидва блоки отримають по 51 місцю, але водночас кілька партій мають трохи інші цифри.
У блоку Нетаньягу такі підсумки:
Тим часом блок Айзенкату отримує:
Варто додати, що на сайті Центральної виборчої комісії Ізраїлю вже почали оприлюднювати перші підрахунки голосів. З понад 7,3 млн бюлетенів на даний момент підраховано трохи більше 300 тисяч.
Якщо не говорити про блоки, а конкретно партії лідерів, то "Лікуд" прем'єра Нетаньяху має поки що 27,75% голосів, а партія "Яшар" Айзенкота 16,34%. Але підкреслимо, що це лише початок підрахунку голосів і якщо порівнювати блоки, то ситуація приблизно буде на рівних.
Нагадаємо, що явка на виборах в Ізраїлі склала 77,7%, що на 7,1% більше, ніж було на виборах 2022 року. У той же час це найвища явка з 1999 року.
Додамо, що ключовим питанням цих виборів є те, чи зможе прем'єр Біньямін Нетаньяху утримати владу. Докладно про те, чому ці вибори можуть підірвати Близький Схід - читайте у матеріалі РБК-Україна.