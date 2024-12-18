Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 містких кросоверів до 20 тисяч доларів

Автомобілі-кросовери, які знаходяться на межі кількох класів, продовжують наступ на український авторинок, у тому числі і вторинний. Один з найбільш популярних сьогодні сегментів – доступні, але місткі паркетники середньої цінової групи. Поговоримо про найбільш гідні з них.
Про ТОП-5 недорогих і немаленьких позашляховиків-кросоверів читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та AutoRia.
Мабуть, варто нагадати, що коли ми говоримо про кросовери-позашляховики, ми не маємо на увазі машини, спроможні долати бездоріжжя. Та й геть погані дороги теж здебільшого не для них. В першу чергу це автомобілі для нормальних шляхів, а від позашляховиків вони запозичили тип кузова, високу посадку водія і пасажирів, великі колеса та іноді – збільшений кліренс. Привод 4х4 – на всі чотири колеса – у нинішніх кросоверів цього типу є далеко не завжди, а коли він є, то прохідності додає швидше умовно, ніж реально.
Український споживач найчастіше обирає подібний кросовер таки через його бодай трохи поліпшену прохідність. А ще – через зовнішню подібність до справжнього позашляховика, які в нас традиційно вважаються транспортом більш престижним, ніж пересічні хетчбеки, седани та універсали. Розплата за ці плюси – дорожче утримання, більша витрата пального та сумнівна місткість багажника. Тому, говорячи в нашій добірці про місткі кросовери, ми не збираємось порівнювати їх з легковими авто цієї ж розмірної крупи – критерії місткості тут дещо інші.
Багаторічний український лідер продажів, у своєму четвертому поколінні (2015–2021 рр.) навіть новим вважався доступним, при тому що устаткований краще багатьох конкурентів. Салон дійсно місткий, до того ж справляє гарне естетичне враження. Щодо техніки – до "Спортейджа" були серйозні претензії відносно довговічності двигунів, але навіть це не зіпсувало його іміджу в Україні. У русі авто цілком комфортне, підвіска непогано згладжує нерівності і впевнено тримає машину на швидкості. Більшість Sportage в країні "на автоматі", можна знайти комплектацію з моноприводом, але вона не набагато дешевше версії з трансмісією 4х4. Місткість багажника починається від 466 л у походному стані і аж до 1480 л при складеному задньому дивані.
Одна найбагатіших моделей у нашій добірці, недалека від преміум-класу. Ми говоримо про друге покоління моделі (з 2016 р.), проте принципових відмінностей від першого в неї немає. СХ-5 має досконалий дизайн, щедро оздоблений салон і самобутні силові агрегати. Машина поважна зовні (довжина 4,575 м), має досконалі налаштування ходової і силового агрегата: на ходу Mazda СХ-5 теж близька до преміуму, динаміка і керованість поєднані з плавністю ходу, комфортом і тишею в салоні. Обидва доступні двигуни бензинові атмосферники, на 2,0 л (150 к.с) і 2,5 л (194 к.с.), трансмісія – класичний 6-ступінчастий "автомат". Достатньо поширені версії 4х4, які обирають для більш впевненого руху на слизьких дорогах. Об’єм багажника не є найсильнішою стороною CX-5, він становить 438 л, а при повністю складених задніх сидіннях – 1340 л.
Класика кросоверного жанру у середньому розмірному сегменті: в усіх сенсах збалансований автомобіль, універсальний у плані цільової аудиторії. В Україні модель суперпопулярна, у тому числі і нині діючого п’ятого покоління (з 2018 p). Машина не те щоб габаритна, але у нашій добірці RAV4 виявився чи не найбільшим за (довжина 4,6 м). Різними шляхами до України потрапила маса варіантів силових агрегатів і комплектацій. Є вибір між машинами з "механікою", є з "автоматом" (виключно варіатор CVT), між гібридом і двома бензиновими моторами – 2,0 л (173 к.с.) або 2,5 л (222 к.с.). Причому багато машин мають гібридну установку з можливістю недовго їхати у суто електричному режимі. А окрему версію Plug-In Hybrid можна заряджати від розетки і потім їхати аж 75 км суто на електроприводі. "Равлик" має доволі місткий багажник об’ємом порядку 580 л, який після нехитрих маніпуляцій можна збільшити до 1690 л.
Кросовер Renault Koleos у другому поколінні (2016 – 2024 рр.) не зовсім французький, адже у світі він відомий також як Renault Samsung QM6. І в Україні ця суто корейська версія також трапляється. Оскільки це фактично флагманська модель Renault, оснащення її дуже багате, якщо не сказати розкішне. Цікаво, що особливо зручним і комфортним салон сприймається у його задній частині, тобто це машина в першу чергу не для водія, а для пасажирів. Двигун виключно дизельний, автоматична трансмісія – безступінчаста (варіатор CVT), ходова слухняна, але не завжди комфортна. Об’єм багажника у первинному стані сягає 550 літрів, а після складання задніх сидінь збільшується до 1690 л.
Французька школа проектування автомобілів в усій своїй красі проявляється в такому неординарному автомобілі як Peugeot 3008 першої генерації (2007–2016 гг.). У нього своєрідний екстер’єр, щедрі комплектації і зручний для пасажирів салон. Але разом з цим покупець отримує не дуже комфортну на нерівностях ходову і простеньку коробку-"робот", який безпардонно штовхається при перемиканнях на нижчих передачах. Великою мірою ці огріхи компенсує вдалий дизельний двигун 1.6 HDi: надійний, витривалий та економічний – паспортна витрата у змішаному режимі – 4,9 л/100 км. А от бензинові агрегати першого покоління Peugeot 3008 відрізняються підвищеним апетитом. Багажник у машини не дуже великий, 432 літри у "природньому" стані і 1241 літрів – після складання заднього сидіння.
Популярність кросоверів цього типу грає на руку покупцеві – вибір моделей і конкретних екземплярів на українському вторинному ринку практично необмежений. Дуже добре, що крім того в деяких випадках є можливість обрати двигун і трансмісію, у тому числі і привод на всі чотири колеса.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.