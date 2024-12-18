Вибираємо сімейне авто: ТОП-5 містких кросоверів до 20 тисяч доларів

Автомобілі-кросовери, які знаходяться на межі кількох класів, продовжують наступ на український авторинок, у тому числі і вторинний. Один з найбільш популярних сьогодні сегментів – доступні, але місткі паркетники середньої цінової групи. Поговоримо про найбільш гідні з них.

Мабуть, варто нагадати, що коли ми говоримо про кросовери-позашляховики, ми не маємо на увазі машини, спроможні долати бездоріжжя. Та й геть погані дороги теж здебільшого не для них. В першу чергу це автомобілі для нормальних шляхів, а від позашляховиків вони запозичили тип кузова, високу посадку водія і пасажирів, великі колеса та іноді – збільшений кліренс. Привод 4х4 – на всі чотири колеса – у нинішніх кросоверів цього типу є далеко не завжди, а коли він є, то прохідності додає швидше умовно, ніж реально.

Український споживач найчастіше обирає подібний кросовер таки через його бодай трохи поліпшену прохідність. А ще – через зовнішню подібність до справжнього позашляховика, які в нас традиційно вважаються транспортом більш престижним, ніж пересічні хетчбеки, седани та універсали. Розплата за ці плюси – дорожче утримання, більша витрата пального та сумнівна місткість багажника. Тому, говорячи в нашій добірці про місткі кросовери, ми не збираємось порівнювати їх з легковими авто цієї ж розмірної крупи – критерії місткості тут дещо інші.

Kia Sportage, від 13 300 доларів

Багаторічний український лідер продажів, у своєму четвертому поколінні (2015–2021 рр.) навіть новим вважався доступним, при тому що устаткований краще багатьох конкурентів. Салон дійсно місткий, до того ж справляє гарне естетичне враження. Щодо техніки – до "Спортейджа" були серйозні претензії відносно довговічності двигунів, але навіть це не зіпсувало його іміджу в Україні. У русі авто цілком комфортне, підвіска непогано згладжує нерівності і впевнено тримає машину на швидкості. Більшість Sportage в країні "на автоматі", можна знайти комплектацію з моноприводом, але вона не набагато дешевше версії з трансмісією 4х4. Місткість багажника починається від 466 л у походному стані і аж до 1480 л при складеному задньому дивані.

Mazda СХ-5, від 13 800 доларів

Одна найбагатіших моделей у нашій добірці, недалека від преміум-класу. Ми говоримо про друге покоління моделі (з 2016 р.), проте принципових відмінностей від першого в неї немає. СХ-5 має досконалий дизайн, щедро оздоблений салон і самобутні силові агрегати. Машина поважна зовні (довжина 4,575 м), має досконалі налаштування ходової і силового агрегата: на ходу Mazda СХ-5 теж близька до преміуму, динаміка і керованість поєднані з плавністю ходу, комфортом і тишею в салоні. Обидва доступні двигуни бензинові атмосферники, на 2,0 л (150 к.с) і 2,5 л (194 к.с.), трансмісія – класичний 6-ступінчастий "автомат". Достатньо поширені версії 4х4, які обирають для більш впевненого руху на слизьких дорогах. Об’єм багажника не є найсильнішою стороною CX-5, він становить 438 л, а при повністю складених задніх сидіннях – 1340 л.

Toyota RAV4, від 18 800 доларів

Класика кросоверного жанру у середньому розмірному сегменті: в усіх сенсах збалансований автомобіль, універсальний у плані цільової аудиторії. В Україні модель суперпопулярна, у тому числі і нині діючого п’ятого покоління (з 2018 p). Машина не те щоб габаритна, але у нашій добірці RAV4 виявився чи не найбільшим за (довжина 4,6 м). Різними шляхами до України потрапила маса варіантів силових агрегатів і комплектацій. Є вибір між машинами з "механікою", є з "автоматом" (виключно варіатор CVT), між гібридом і двома бензиновими моторами – 2,0 л (173 к.с.) або 2,5 л (222 к.с.). Причому багато машин мають гібридну установку з можливістю недовго їхати у суто електричному режимі. А окрему версію Plug-In Hybrid можна заряджати від розетки і потім їхати аж 75 км суто на електроприводі. "Равлик" має доволі місткий багажник об’ємом порядку 580 л, який після нехитрих маніпуляцій можна збільшити до 1690 л.

Renault Koleos, від 15 900 доларів

Кросовер Renault Koleos у другому поколінні (2016 – 2024 рр.) не зовсім французький, адже у світі він відомий також як Renault Samsung QM6. І в Україні ця суто корейська версія також трапляється. Оскільки це фактично флагманська модель Renault, оснащення її дуже багате, якщо не сказати розкішне. Цікаво, що особливо зручним і комфортним салон сприймається у його задній частині, тобто це машина в першу чергу не для водія, а для пасажирів. Двигун виключно дизельний, автоматична трансмісія – безступінчаста (варіатор CVT), ходова слухняна, але не завжди комфортна. Об’єм багажника у первинному стані сягає 550 літрів, а після складання задніх сидінь збільшується до 1690 л.

Peugeot 3008, 6500–19000 доларів

Французька школа проектування автомобілів в усій своїй красі проявляється в такому неординарному автомобілі як Peugeot 3008 першої генерації (2007–2016 гг.). У нього своєрідний екстер’єр, щедрі комплектації і зручний для пасажирів салон. Але разом з цим покупець отримує не дуже комфортну на нерівностях ходову і простеньку коробку-"робот", який безпардонно штовхається при перемиканнях на нижчих передачах. Великою мірою ці огріхи компенсує вдалий дизельний двигун 1.6 HDi: надійний, витривалий та економічний – паспортна витрата у змішаному режимі – 4,9 л/100 км. А от бензинові агрегати першого покоління Peugeot 3008 відрізняються підвищеним апетитом. Багажник у машини не дуже великий, 432 літри у "природньому" стані і 1241 літрів – після складання заднього сидіння.

Коротко

Популярність кросоверів цього типу грає на руку покупцеві – вибір моделей і конкретних екземплярів на українському вторинному ринку практично необмежений. Дуже добре, що крім того в деяких випадках є можливість обрати двигун і трансмісію, у тому числі і привод на всі чотири колеса.