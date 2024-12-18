Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Автомобили-кроссоверы, которые находятся на грани нескольких классов, продолжают наступление на украинский авторынок, в том числе и вторичный. Один из наиболее популярных сегодня сегментов - доступные, но вместительные паркетники средней ценовой группы. Поговорим о наиболее достойных из них.

Пожалуй, стоит напомнить, что когда мы говорим о кроссоверах-внедорожниках, мы не имеем в виду машины, способные преодолевать бездорожье. Да и совсем плохие дороги тоже в основном не для них. В первую очередь это автомобили для нормальных дорог, а от внедорожников они позаимствовали тип кузова, высокую посадку водителя и пассажиров, большие колеса и иногда - увеличенный клиренс. Привод 4х4 - на все четыре колеса - у нынешних кроссоверов этого типа есть далеко не всегда, а когда он есть, то проходимости добавляет скорее условно, чем реально.

Украинский потребитель чаще всего выбирает подобный кроссовер таки из-за его хоть немного улучшенной проходимости. А еще - из-за внешнего сходства с настоящим внедорожником, которые у нас традиционно считаются транспортом более престижным, чем рядовые хэтчбеки, седаны и универсалы. Расплата за эти плюсы - более дорогое содержание, больший расход топлива и сомнительная вместимость багажника. Поэтому, говоря в нашей подборке о вместительных кроссоверах, мы не собираемся сравнивать их с легковыми авто этой же размерной крупы - критерии вместимости здесь несколько иные.

Kia Sportage, от 13 300 долларов

Многолетний украинский лидер продаж, в своем четвертом поколении (2015-2021 гг.) даже новым считался доступным, при том что оснащен лучше многих конкурентов. Салон действительно вместительный, к тому же производит хорошее эстетическое впечатление. По технике - к "Спортейджу" были серьезные претензии относительно долговечности двигателей, но даже это не испортило его имиджа в Украине. В движении авто вполне комфортное, подвеска неплохо сглаживает неровности и уверенно держит машину на скорости. Большинство Sportage в стране "на автомате", можно найти комплектацию с моноприводом, но она не намного дешевле версии с трансмиссией 4х4. Вместимость багажника начинается от 466 л в походном состоянии и вплоть до 1480 л при сложенном заднем диване.

Mazda СХ-5, от 13 800 долларов

Одна из самых богатых моделей в нашей подборке, недалекая от премиум-класса. Мы говорим о втором поколении модели (с 2016 г.), однако принципиальных отличий от первого у нее нет. СХ-5 имеет совершенный дизайн, щедро отделанный салон и самобытные силовые агрегаты. Машина внушительна внешне (длина 4,575 м), имеет совершенные настройки ходовой и силового агрегата: на ходу Mazda СХ-5 тоже близка к премиуму, динамика и управляемость сочетаются с плавностью хода, комфортом и тишиной в салоне. Оба доступных двигателя бензиновые атмосферники, на 2,0 л (150 л.с) и 2,5 л (194 л.с.), трансмиссия - классический 6-ступенчатый "автомат". Достаточно распространены версии 4х4, которые выбирают для более уверенного движения на скользких дорогах. Объем багажника не является самой сильной стороной CX-5, он составляет 438 л, а при полностью сложенных задних сиденьях - 1340 л.

Toyota RAV4, от 18 800 долларов

Классика кроссоверного жанра в среднем размерном сегменте: во всех смыслах сбалансированный автомобиль, универсальный в плане целевой аудитории. В Украине модель суперпопулярна, в том числе и ныне действующего пятого поколения (с 2018 p). Машина не то чтобы габаритная, но в нашей подборке RAV4 оказался едва ли не самым большим (длина 4,6 м). Разными путями в Украину попала масса вариантов силовых агрегатов и комплектаций. Есть выбор между машинами с "механикой", есть с "автоматом" (исключительно вариатор CVT), между гибридом и двумя бензиновыми моторами - 2,0 л (173 л.с.) или 2,5 л (222 л.с.). Причем многие машины имеют гибридную установку с возможностью недолго ехать в чисто электрическом режиме. А отдельную версию Plug-In Hybrid можно заряжать от розетки и затем ехать аж 75 км исключительно на электроприводе. "Равлик" имеет довольно вместительный багажник объемом порядка 580 л, который после нехитрых манипуляций можно увеличить до 1690 л.

Renault Koleos, от 15 900 долларов

Кроссовер Renault Koleos во втором поколении (2016 - 2024 гг.) не совсем французский, ведь в мире он известен также как Renault Samsung QM6. И в Украине эта сугубо корейская версия также встречается. Поскольку это фактически флагманская модель Renault, оснащение ее очень богатое, если не сказать роскошное. Интересно, что особенно удобным и комфортным салон воспринимается в его задней части, то есть это машина в первую очередь не для водителя, а для пассажиров. Двигатель исключительно дизельный, автоматическая трансмиссия - бесступенчатая (вариатор CVT), ходовая послушная, но не всегда комфортная. Объем багажника в первичном состоянии достигает 550 литров, а после складывания задних сидений увеличивается до 1690 л.

Peugeot 3008, 6500-19000 долларов

Французская школа проектирования автомобилей во всей своей красе проявляется в таком неординарном автомобиле как Peugeot 3008 первой генерации (2007-2016 гг.). У него своеобразный экстерьер, щедрые комплектации и удобный для пассажиров салон. Но вместе с этим покупатель получает не очень комфортную на неровностях ходовую и простенькую коробку-"робот", которая беспардонно толкается при переключениях на низших передачах. Во многом эти огрехи компенсирует удачный дизельный двигатель 1.6 HDi: надежный, выносливый и экономичный - паспортный расход в смешанном режиме - 4,9 л/100 км. А вот бензиновые агрегаты первого поколения Peugeot 3008 отличаются повышенным аппетитом. Багажник у машины не очень большой, 432 литра в "естественном" состоянии и 1241 литров - после складывания заднего сиденья.

Вкратце

Популярность кроссоверов этого типа играет на руку покупателю - выбор моделей и конкретных экземпляров на украинском вторичном рынке практически неограничен. Очень хорошо, что кроме того в некоторых случаях есть возможность выбрать двигатель и трансмиссию, в том числе и привод на все четыре колеса.