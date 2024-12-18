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Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Среда 18 декабря 2024 19:00
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Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов Фото: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов
Автор: Константин Широкун

Автомобили-кроссоверы, которые находятся на грани нескольких классов, продолжают наступление на украинский авторынок, в том числе и вторичный. Один из наиболее популярных сегодня сегментов - доступные, но вместительные паркетники средней ценовой группы. Поговорим о наиболее достойных из них.

О ТОП-5 недорогих и немаленьких внедорожников-кроссоверов читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и AutoRia.

Пожалуй, стоит напомнить, что когда мы говорим о кроссоверах-внедорожниках, мы не имеем в виду машины, способные преодолевать бездорожье. Да и совсем плохие дороги тоже в основном не для них. В первую очередь это автомобили для нормальных дорог, а от внедорожников они позаимствовали тип кузова, высокую посадку водителя и пассажиров, большие колеса и иногда - увеличенный клиренс. Привод 4х4 - на все четыре колеса - у нынешних кроссоверов этого типа есть далеко не всегда, а когда он есть, то проходимости добавляет скорее условно, чем реально.

Украинский потребитель чаще всего выбирает подобный кроссовер таки из-за его хоть немного улучшенной проходимости. А еще - из-за внешнего сходства с настоящим внедорожником, которые у нас традиционно считаются транспортом более престижным, чем рядовые хэтчбеки, седаны и универсалы. Расплата за эти плюсы - более дорогое содержание, больший расход топлива и сомнительная вместимость багажника. Поэтому, говоря в нашей подборке о вместительных кроссоверах, мы не собираемся сравнивать их с легковыми авто этой же размерной крупы - критерии вместимости здесь несколько иные.

Kia Sportage, от 13 300 долларов

Многолетний украинский лидер продаж, в своем четвертом поколении (2015-2021 гг.) даже новым считался доступным, при том что оснащен лучше многих конкурентов. Салон действительно вместительный, к тому же производит хорошее эстетическое впечатление. По технике - к "Спортейджу" были серьезные претензии относительно долговечности двигателей, но даже это не испортило его имиджа в Украине. В движении авто вполне комфортное, подвеска неплохо сглаживает неровности и уверенно держит машину на скорости. Большинство Sportage в стране "на автомате", можно найти комплектацию с моноприводом, но она не намного дешевле версии с трансмиссией 4х4. Вместимость багажника начинается от 466 л в походном состоянии и вплоть до 1480 л при сложенном заднем диване.

Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Mazda СХ-5, от 13 800 долларов

Одна из самых богатых моделей в нашей подборке, недалекая от премиум-класса. Мы говорим о втором поколении модели (с 2016 г.), однако принципиальных отличий от первого у нее нет. СХ-5 имеет совершенный дизайн, щедро отделанный салон и самобытные силовые агрегаты. Машина внушительна внешне (длина 4,575 м), имеет совершенные настройки ходовой и силового агрегата: на ходу Mazda СХ-5 тоже близка к премиуму, динамика и управляемость сочетаются с плавностью хода, комфортом и тишиной в салоне. Оба доступных двигателя бензиновые атмосферники, на 2,0 л (150 л.с) и 2,5 л (194 л.с.), трансмиссия - классический 6-ступенчатый "автомат". Достаточно распространены версии 4х4, которые выбирают для более уверенного движения на скользких дорогах. Объем багажника не является самой сильной стороной CX-5, он составляет 438 л, а при полностью сложенных задних сиденьях - 1340 л.

Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Toyota RAV4, от 18 800 долларов

Классика кроссоверного жанра в среднем размерном сегменте: во всех смыслах сбалансированный автомобиль, универсальный в плане целевой аудитории. В Украине модель суперпопулярна, в том числе и ныне действующего пятого поколения (с 2018 p). Машина не то чтобы габаритная, но в нашей подборке RAV4 оказался едва ли не самым большим (длина 4,6 м). Разными путями в Украину попала масса вариантов силовых агрегатов и комплектаций. Есть выбор между машинами с "механикой", есть с "автоматом" (исключительно вариатор CVT), между гибридом и двумя бензиновыми моторами - 2,0 л (173 л.с.) или 2,5 л (222 л.с.). Причем многие машины имеют гибридную установку с возможностью недолго ехать в чисто электрическом режиме. А отдельную версию Plug-In Hybrid можно заряжать от розетки и затем ехать аж 75 км исключительно на электроприводе. "Равлик" имеет довольно вместительный багажник объемом порядка 580 л, который после нехитрых манипуляций можно увеличить до 1690 л.

Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Renault Koleos, от 15 900 долларов

Кроссовер Renault Koleos во втором поколении (2016 - 2024 гг.) не совсем французский, ведь в мире он известен также как Renault Samsung QM6. И в Украине эта сугубо корейская версия также встречается. Поскольку это фактически флагманская модель Renault, оснащение ее очень богатое, если не сказать роскошное. Интересно, что особенно удобным и комфортным салон воспринимается в его задней части, то есть это машина в первую очередь не для водителя, а для пассажиров. Двигатель исключительно дизельный, автоматическая трансмиссия - бесступенчатая (вариатор CVT), ходовая послушная, но не всегда комфортная. Объем багажника в первичном состоянии достигает 550 литров, а после складывания задних сидений увеличивается до 1690 л.

Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Peugeot 3008, 6500-19000 долларов

Французская школа проектирования автомобилей во всей своей красе проявляется в таком неординарном автомобиле как Peugeot 3008 первой генерации (2007-2016 гг.). У него своеобразный экстерьер, щедрые комплектации и удобный для пассажиров салон. Но вместе с этим покупатель получает не очень комфортную на неровностях ходовую и простенькую коробку-"робот", которая беспардонно толкается при переключениях на низших передачах. Во многом эти огрехи компенсирует удачный дизельный двигатель 1.6 HDi: надежный, выносливый и экономичный - паспортный расход в смешанном режиме - 4,9 л/100 км. А вот бензиновые агрегаты первого поколения Peugeot 3008 отличаются повышенным аппетитом. Багажник у машины не очень большой, 432 литра в "естественном" состоянии и 1241 литров - после складывания заднего сиденья.

Выбираем семейное авто: ТОП-5 вместительных кроссоверов до 20 тысяч долларов

Вкратце

Популярность кроссоверов этого типа играет на руку покупателю - выбор моделей и конкретных экземпляров на украинском вторичном рынке практически неограничен. Очень хорошо, что кроме того в некоторых случаях есть возможность выбрать двигатель и трансмиссию, в том числе и привод на все четыре колеса.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.

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