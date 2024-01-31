Вибираємо новий кроссовер: які авто можна купити до 20 тисяч доларів

Слід відразу сказати: цього разу не обійшлося без китайських машин, які на українському ринку все ще вважаються чимось екзотичним. Щоправда, ці три марки представлені в нашій країні по 5 – 10 років, і їхні основні особливості давно відомі. Тож сподіваємось, що їхні кросовери сюрпризів покупцям не принесуть – так само, як і машини більш авторитетних марок.

Окремо зазначимо, що тут дуже показовий сам факт того, що “китайці” вже на рівних конкурують з брендами, які мають історію довжиною століття – півстоліття.

Renault Duster від 611 600 грн.

Витривалий і надійний автомобіль, добре пристосований для поганих шляхів, а у версії 4х4 – і для більш-менш конкретного бездоріжжя. Має цілий комплекс позитивних якостей, через які є одним з найпоширеніших кросоверів в Україні. На відміну від більшості колег за сегментом, “Рено” сьогодні має два двигуни – за бажання можна обрати дизельний “Дастер” (110 к.с.), легко вклавшись у відведені 20 тисяч, а от з версією 4х4 ви не впишетесь у зазначений ліміт, хоча докласти доведеться небагато – близько 600 доларів. Повний привід буде лише з дизелем, але більшість конкурентів не мають трансмісії 4х4 в принципі.

Chery Tiggo 4 Pro від 665 000 грн.

Симпатичний передньоприводний автомобільчик без претензій на позашляхову славу. В нашій компанії він найменший (4,318 м), хоча відмінність, наприклад, довжини від більшості інших в межах 2 – 3 см. Якість складання навіть при детальному розгляді гідна, в екстер’єрі та інтер’єрі достатньо модних рішень. На ходу машина жвавенька, підвіска здається жорсткою, проте на великих хвилях працює без пробоїв. За виділені гроші доступна також комплектація з автоматичною трансмісією – варіатором CVT.

MG ZS від 721 800 грн.

Машина китайська, але бренд – британський, і нам відомо, що, над новими моделями працюють європейські інженери, при тому спираючись на стару конструкторську школу Бірмінгема. Тому не дивно, що саме MG серед усіх “китайців” сприймаються найбільш європейськими. Щодо якості складання і поведінки претензій до цих машин немає. Якщо доплатити понад 20 тисяч ще близько 800 “зелених”, можна обрати машину з безступінчастою трансмісією CVT. В принципі, є ще й комплектація з класичною гідромеханічною АКП, але ціна буде більше за “двадцятку” майже на чверть. Між іншим, на MG ZS дається 5 років гарантії.

Suzuki Vitara від 737 000 грн.

До нашої компанії бюджетників потрапив справжній “японець”, причому одного з відомих своїми позашляховими подвигами брендів. Щоправда, “Вітара” наших днів – не рамний всюдихід, а всього лише невеликий кросовер. Автомобіль не претендує на розкіш у салоні, але його коник – японська надійність. За коробку-“автомат” до мінімальної ціни доведеться докласти ще півтори тисяч “зелених”, і в наш ліміт така комплектація не впишеться. І нереально дорогою для нашого гаманця вимальовується “Вітара” з приводом 4х4, адже вона постачається лише з АКП.

Haval M6 від 759 000 грн.

Не так давно оновлений автомобіль непогано відомої в Україні китайської марки одночасно є її найбільш поширеною моделлю у світі. Haval M6 найбільший (4,664 м) і найпотужніший (турбіна і 143 к.с.) у нашій добірці. І в салоні, і в екстер’єрі є кілька сміливих дизайнерських рішень, з технічної точки зору ця машина відома вже близько п’яти років. Повнопривідних версій немає, натомість, якщо докласти до двадцяти тисяч у.о. ще одну “з дріб’язком”, є можливість обрати “автомат”. Це буде, уявіть собі, преселективний робот з двома зчепленнями – семиступінчаста 7DCT, власної розробки Great Wall, і між іншим, вже у третьому поколінні. Haval M6 дорожчий за інших, але це можна пояснити більш поважними розмірами.

Якщо коротко

Вибирати новий кросовер з “двадцяткою” в кишені, як бачите, можна більш менш впевнено. І як на нас, вибір буде перш за все таким: давно знайомий бренд, але по-скромному, чи малопоширена марка, але по-багатому. Але нагадаємо, що ми говоримо про машини з салону, а в новому стані сьогодні можна сміливо брати все, і мало відомих широкому загалу “китайців” також.