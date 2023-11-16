Замість лімузинів: улюблені машини президентів США

Щоб президентові США особисто сісти за кермо автомобіля і виїхати на дорогу, потрібен особливий дозвіл служби безпеки. Але як би там не було, у американских лідерів завжди були власні автомобільні вподобання і гараж, в якому нудилися без діла приватні машини. Які ж саме?

Приватний автомобіль, обраний на смак власника, може багато чого сказати про його характер. Якщо говорити про президентів США, то всі вони, природньо, демонструють цілком патріотичні вподобання: мають у сімейному автопарку характерні американські пікапи, позують біля ковбойських “Джипів” та довжелезних седанів. Але ми спробували обрати нетипові і найбільш цікаві машини президентів – як після обтяження високим титулом, так і в їхньому допрезидентському житті.

Pierce-Arrow Model 51 1919 р.в., Вудро Вільсон (1913 – 1921 рр.)

Двадцять восьмий президент США не був першим, хто пересадив Білий дім з коней на авто. Але він був першим затятим президентом-автофаном, бо вкомплектував президентський гараж суто автомобілями, відправивши у відставку паро- та електромобіль, які залишилися від попередника (теж, судячи з усього, до техніки небайдужого). Нині забута марка Pierce Arrow була на початку ХХ ст. однією з найбільш шанованих в Америці. Pierce-Arrow Model 51 мав 48-сильну алюмінієву рядну “шістку” і набирав цілих 112 км/год. Машини так сподобалися, що президент після завершення своєї каденції викупив один службовий Pierce Arrow у держави. Бухгалтери, врахувавши трирічну амортизацію, назвали залишкову ціну: 3 тисячі доларів. Машина служила Вільсону аж до того, як він облишив цей світ.

Ford Phaeton 1936 р.в., Франклін Д. Рузвельт (1933–1945 рр.)

В офіційному автопарку одного з найпопулярніших американських лідерів – Франкліна Рузвельта (1933 – 1945 рр., чотири президентських строки!) утримувалися машини топових на той час брендів Packard, Lincoln, Cadillac. Але приватні машини Франкліна були найдемократичнішими: двійко простеньких кабріолетів, Ford Phaeton 1936 року та Ford Convertible Coupe 1938-го. При тому обидва “конвертайбла” мали ручне керування, встановлене приватним механіком: адже президент, який привів свою країну до перемоги у Другій Світовій, через хворобу не міг сам ходити та натискувати педалі. Після того як 1945-го року Франклін Рузвельт спочив, його дружина Елеонора користувалася машиною ще півтора роки, а тоді подарувала її Президентській бібліотеці. Сьогодні цей “Форд” можна побачити у музеї, пробіг на одометр 19143 милі.

Amphicar 770 1969 р.в., Линдон Джонсон (1963–1969 рр.)

Саме Ліндон Б. Джонсон став останнім президентом, який міг самостійно керувати машиною на шляхах загального користування. Але цього йому було замало, бо він мав автомобіль-амфібію Amphicar. Машина хоча і серійна (побудовано 3800 екземплярів), але можна сказати, унікальна. Бо, по-перше, зовні була як звичайне сухопутне авто, маючи навіть звичайні двері , а по-друге, могла пірнати з берега у воду без будь-якої підготовки. Про президента Джонсона розповідають, ніби він полюбляв лякати гостей свого ранчо в Техасі, вдаючи відмову гальм і спрямовуючи машину просто в озеро. Де вона “дивом” не тонула, а починала пливти, та ще й хутко - до 15 км/год.

Між іншим, ця іграшка була недешевою, ціна на батьківщині в Німеччині дорівнювала 12 тис. марок – як три VW Beetle.

Subaru BRAT 1978 р.в., Рональд Рейган (1981–1989 рр.)

Рональд Рейган був американським політиком уже тридцять років, коли його радник з безпеки, сам власник “японця”, “підігнав” шефу таке японське диво, як Subaru BRAT – легкий повнопривідний пікапчик для активного відпочинку. Володіння ним було ризикованою справою, адже саме на межі 1970-1980-х Америка зрозуміла всю небезпеку нашестя японського автопрому на її ринок і почала активний опір цьому. Але кандидат в президенти США Рональд Рейган з японською машиною ніде не “світився”, тим більше що вона була приписана у глибинці – на його величезному ранчо (279 га) в Каліфорнії. За деякими даними, компанія спершу надала машину Рейгану в якості тестового зразка для споживчих випробувань, але вона сподобалася і прижилася на господарстві на довгі 19 років. З часом пікап зі статусу фан-кара перейшов у категорію помічників обслуговуючого персоналу, а потім його і зовсім продали стороннім людям. Проте, за п’ять років цей екземпляр “сплив” на інтернет-аукціоні, де його виловили колекціонери і відтоді у Subaru BRAT все добре: його професійно відреставрували (за участю того самого радника з безпеки!) і повернули на те саме ранчо у теплій Каліфорнії.

Chevrolet Corvette Stingray 1967 р.в., Джозеф Байден (з 2021 р.)

Так, для нас це ретроавтомобіль, але для діючого президента США Джозефа Байдена – аж ніяк, бо він катається на цьому “Стінгрей” ще з тих пір, коли він був з нулями на одометрі. 24-річний студент-юрист отримав недешеву і в ті часи машину у подарунок від батька, з нагоді весілля. Говорять, що для такого подарунка батькові довелося продати свою повсякденну машину. 5,3-літровий 300-сильний V8 на чотирьохступеневій “механіці” – це вам не жарти, тому не диво, що з часів віце-президентства Байдена (2009 р.) він отримував офіційний дозвіл на керування цією машиною всього лише тричі…