Вибираємо найкращий універсал з пробігом: Volkswagen Golf проти Renault Megane

Чому саме "Гольф" і "Меган"? По-перше тому, що це автомобілі розмірного С-класу, найбільш доцільного з точки зору пересічного українського автомобіліста. Який з одного боку, обмежений у фінансах, а з іншого – потребує практичності і певної статусності свого авто. Кузов універсал популярний на тій самій підставі – він і придатний до різноманітних сімейно-господарських потреб, і, на відміну від інших об’ємних кузовів, зберігає певні представницькі риси. І до того ж гарантує поточні витрати на утримання на рівні звичайного масового хетчбека.

Volkswagen Golf VI Variant (2009 – 2013 рр.)

Від першого покоління Golf вважається зразком у С-сегменті. Екземпляри 6-ої генерації сьогодні вже не містять у ціні надбавку за "свіжість" покоління (бо воно вже позаминуле), але самі машини ще в доволі доброму стані. Кузови дотепер не мають серйозних вогнищ корозії, а деякі силові агрегати все ще не виробили закладений ще на заводі ресурс – хоча вже впритул до цього наближаються.

Renault Megane ІІІ Grandtour (2009 – 2016 рр.)

Megan сьогодні є лідером французького бренду. Саме третє покоління сьогодні є найбільш доречним для ощадливого автовласника. Адже ці машини хоч і помітно дорожче популярного Megane другої генерації, але їх можна рекомендувати не тільки через кращий стан кузова, а й через вдосконалені агрегати, позбавлені слабких місць – більш довговічну підвіску і більш надійні мотори. На жаль, не вдасться обрати машину, куплену свого часу в салоні українського дилера: саме Grandtour до нас офіційно не імпортувались.

Зовнішність

Швидше за все, майбутній власник універсала Volkswagen чи Renault не ставить дизайн на перше місце, але не згадати про екстер’єр ми не можемо. Golf VI традиційно має стриманий і класичний стиль, який суттєво не постарішає і після кількох змін поколінь. Megan ІІІ у свою чергу має у зовнішності більше експресії, чим підкуповує громадян молодших, емоційних і енергійних.

Практичність і зручність

Для універсала важлива місткість і зручність перевезень. Один з найбільших у сегменті вантажних просторів пропонує Megan III Grandtour: 485/1600 л, але й Golf VI Variant не пасе задніх зі своїми 505/1495 л. При складених задніх сидіннях рівний вантажний майданчик можна отримати в обох машинах, але в Renault він майже рівний, а у Volkswagen – просто рівний, без застережень.

Певно, варто додати, що зовнішні габарити конкурентів приблизно однакові: різниця машин в довжину і ширину – по 5 мм. І коли вже мова пішла про найдорожчу в ремонті частину автомобіля – кузов, скажемо, що від корозії в обох конкурентів він захищений непогано. Принаймні, на моделях поколінь, про які йдеться, непокоїтись щодо іржі ще зарано.

Двигун

Golf має як мінімум 8 бензинових моторів і 7 дизелів. Важливо, що серед його "бензинок" є кілька олдскульних агрегатів без турбіни і безпосереднього впорскування. Експерти радять обирати Golf VI з простим і невибагливим двигуном – бензиновим MPI 1,4 л і 1,6 л чи економічним дизелем 1,6 TDI, який свого часу вражав автомобілістів витратою пального на рівні 4-5 л/100 км.

У Renault Megan III як мінімум 5 бензинових моторів з різними налаштуваннями потужності і 4 дизелі. Дизелі мають гарні відгуки, в першу чергу у нас поширені мотори 1.5 dCI. Які крім іншого виділяються високою економічністю, але у випадку з універсалом усі вони будуть у європейському виконанні з сумнозвісним сажовим фільтром, який швидше за все буде вже забитий сажею. З числа бензинових мотористи хвалять 1,6-літровий і 2,0-літровий агрегати "Мегана" – нескладні і витривалі.

Трансмісія

Як і пізніші “Гольфи”, модель Volkswagen шостого покоління має певні обмеженні в асортименті коробок передач: крім “механіки” на європейських машинах є тільки роботи DSG з двома зчепленнями. Які, як відомо, не дуже шануються покупцями вживаних машин. На жаль, у нас дуже нечасто зустрічаються американські комплектації моделі з мотором 2,5 л, на які крім “механіки” встановлювалася довговічна гідромеханічна АКП.

У Renault Megan теж не все гаразд з “автоматами” – здебільшого це безступінчасті варіатори CVT, конструктивно раціональні і зручні у використанні, але з обмеженим ресурсом. З дизелями 1.5 dCI могли використовуватись преселективні роботи EDC, ефективні, але традиційно для цього типу не дуже довговічні і дорогі в ремонті (а то й взагалі неремонтопридатні).

Ходова частина

Підвіска "Гольфа" и "Мегана" суттєво відрізняється налаштуваннями. Volkswagen традиційно шанується за вдалий баланс між керованістю і енергомісткістю ходової. Яка сприймається хоч і не жорсткою, але вважається пружною і швидше спортивною, ніж комфортною на нерівностях.

Renault зі свого боку має яскраво виражений ухил в м’якість і комфорт. Відповідно підвіска забезпечує “Мегану” високу плавність ходу навіть на поганій дорозі, поглинаючи велику частину вибоїн. З іншого боку, витратні деталі французької ходової не такі довговічні, як у "німця".

Якщо коротко

Оскільки ми говоримо про вживані машини, при виборі доведеться враховувати не лише їхні споживчі характеристики, а й реальний стан цікавого вам екземпляра. Це дуже важливо, адже у різних марок залишок ресурсу основних агрегатів після одного й того ж пробігу може бути дуже різним. Традиційні німецькі моделі в цьому плані – одні з найбільш витривалих, але й нашого сьогоднішнього “француза” ніколи не дорікали за слабкість основних систем і агрегатів. Одне слово, при виборі слід уважно вивчати кожен екземпляр авто ‘незалежно від його марки і моделі.