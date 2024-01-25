Вибираємо найкраще авто для новачка: які можуть бути варіанти

Перший у житті власний автомобіль – це не просто двері у новий світ свободи і незалежності. Перша після автошколи машина – це ще й інструмент вашого водійського вдосконалення, а значить, запорука вашої безпеки на дорозі у майбутньому. Тому якщо автомобіль купуватиметься спеціально для новачка, він не має бути випадковим.

Відразу скажемо, що спеціальних машин для новачків не існує. Та вони не дуже і потрібні. Але якщо нагода обирати у власника новеньких прав таки є, краще нею скористатись. Вдале підібране авто не просто допоможе швидше влитися у велику водійську сім’ю, а й сприятиме отриманню першого – і що важливо, позитивного – досвіду на дорозі.

У чому ризики новачка

Що, власне, відрізняє молодого водія від бувалого? Через нестачу досвіду і практичних навичок він гірше відчуває габарити машини, не розуміє, де котиться кожне з його коліс, не може чітко прогнозувати реакцію машини на свої дії. Під час руху у щільному трафіку водій-початківець не може одночасно контролювати кермо, педалі і навколишню обстановку – через що він коїть масу дрібних помилок, які автомобіль і оточуючі змушені прощати йому. Тож бажано, щоб його автомобіль мав бодай часткову “страховку” від подібних проявів.

Яка машина потрібна новачку

Наголошуємо – це бажані якості, без яких будь-який новачок в принципі може і обійтися.

Масова модель . Бажано, щоб це була популярна, відома автомеханікам і постачальникам запчастин модель, аби уникнути затримок в експлуатації після можливих пошкоджень та поламок;

. Бажано, щоб це була популярна, відома автомеханікам і постачальникам запчастин модель, аби уникнути затримок в експлуатації після можливих пошкоджень та поламок; Не надто велика і з добрим оглядом з-за керма. Масивною машиною важче керувати у вузьких місцях і паркуватись – а це непрості маневри навіть для бувалих драйверів. Також мешканцям великих міст варто уникати моделей з обмеженою оглядовістю назад;

і з добрим оглядом з-за керма. Масивною машиною важче керувати у вузьких місцях і паркуватись – а це непрості маневри навіть для бувалих драйверів. Також мешканцям великих міст варто уникати моделей з обмеженою оглядовістю назад; Без спортивного ухилу . Існує певна група моделей, спозиціонованих для активного драйву; їхнє гостре кермо особливого значення не має, а надто “чутливі” педалі вимагають особливого звикання, а головне – більшої уваги при роботі з ними. На щастя, більшість сучасних машин середнього класу мають дружні до водія органи керування;

. Існує певна група моделей, спозиціонованих для активного драйву; їхнє гостре кермо особливого значення не має, а надто “чутливі” педалі вимагають особливого звикання, а головне – більшої уваги при роботі з ними. На щастя, більшість сучасних машин середнього класу мають дружні до водія органи керування; Колеса – розмір та тип дисків . Чим більші колеса, тим впевненіше буде почуватись водій на вибоїнах та асфальтових хвилях. При цьому діаметр дисків бажаний найменший з можливих – щоб шини мали вищий профіль і були стійкішими до ям і бордюрів, які може прогавити недосвідчений водій. І не поспішайте прикрашати машину легкосплавними дисками – після контактів з бордюрами ремонтувати їх дорожче, ніж дешеві сталеві;

. Чим більші колеса, тим впевненіше буде почуватись водій на вибоїнах та асфальтових хвилях. При цьому діаметр дисків бажаний найменший з можливих – щоб шини мали вищий профіль і були стійкішими до ям і бордюрів, які може прогавити недосвідчений водій. І не поспішайте прикрашати машину легкосплавними дисками – після контактів з бордюрами ремонтувати їх дорожче, ніж дешеві сталеві; Кліренс . Якщо буде можливість, краще не обирати машину з малим дорожнім просвітом. Адже саме молодим водіям властиві випадкові контакти нижньої частини машини з виступаючими перешкодами на дорозі – люками, хвилями, камінням, крижаними коліями;

. Якщо буде можливість, краще не обирати машину з малим дорожнім просвітом. Адже саме молодим водіям властиві випадкові контакти нижньої частини машини з виступаючими перешкодами на дорозі – люками, хвилями, камінням, крижаними коліями; Нефарбований пластик. Є моделі, оздоблені по периметру (колісні арки, пороги, двері та часом цілком бампери) елементами з чорного або сірого нефарбованого пластику – і це великий плюс для пілота-новачка. Адже випадкові відмітини, отримані через нестачу досвіду, на такій фурнітурі менш помітні, та й замінити їх буває дешевше, ніж фарбувати кузовну деталь.

Трансмісія

Звісно, керувати машиною з автоматичною трансмісією простіше. І якщо є змога, то купувати авто “на автоматі” краще незалежно від того, наскільки досвідченим буде її водій.

Але маємо застерегти від одного неоднозначного вибору. Дешеві роботизовані коробки з одним зчепленням (тобто “механіка” з прилаштованим до куліси електроприводом) зазвичай працюють, м’яко кажучи, не дуже комфортно – з затримками і смиканням. Спочатку геть недосвідчений водій не зважає на такі “дрібниці”, радіючи, що сервомеханізми замість нього тиснуть зчеплення і “ловлять” передачі. Але з набуттям досвіду багатьох це починає дратувати, тож якщо машина купується не на один рік, про це варто подумати завчасно.

Не електро

До покупки електромобіля в якості першого авто ми би поставилися з великою обережністю. Принаймні, сенсу спеціально планувати саме електричку ми не бачимо. З одного боку, машина на електроприводі помітно простіша в управлінні, ніж авто з ДВЗ. Але якщо сісти в неї відразу після класичної автошколи, у вас буде ризик забути все те, чому вас учили тамтешні інструктори на бензинових авто – і це буде необачно з вашого боку. На сьогодні все ще остаточно не ясно, на яких авто ми будемо їздити завтра-післязавтра – бензинових/дизельних, гібридних, електричних чи водневих. Тож якщо ви хочете на все життя закріпити в собі навички “універсального” водія, якому байдуже, яким силовим агрегатом керувати, на початку драйверської кар’єри не варто прагнути саме електромобіля.

Якщо коротко

Обираючи свій перший автомобіль, звісно, не забудьте врахувати хоча б частину наших порад. Але пам’ятайте про головне: головна функція машини – щось та когось перевозити. І починати ваш вибір варто таки з цього: місткість салону, розмір багажника, тип кузова, витрата пального, статистика відмов та інші суто споживацькі моменти.